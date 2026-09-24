E se la sinistra miss Danvers di Rebecca fosse stata ispirata da una donna realmente amata da Daphne du Maurier? Rose Tremain (Londra, 1943) immagina la storia d’amore tra la scrittrice e la sua governante.
Un bambino silenzioso e affascinato dalle armi diventa un soldato d’élite, mentre un misterioso militare scopre come riportare in vita i morti: China Miéville (Norwich, 1972) mescola guerra, horror e fantascienza in una potente allegoria della macchina bellica.
Nell’Inghilterra del 1381, due amici si uniscono alla rivolta dei contadini contro il giovane re Riccardo II. Blakemore (Londra, 1991) racconta la ribellione guidata da Wat Tyler e dal predicatore John Ball.
“Autobiografia” di un’immaginaria star del cinema che diventa una riflessione su identità, fama e sul potere delle immagini. Cusk (1967) è nata in Canada da genitori britannici.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati