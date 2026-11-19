Cristina Fernández Cubas

Lo que no se ve

Tusquets

Raccolta di racconti in cui situazioni quotidiane, legami familiari e ricordi s’intrecciano, lasciando emergere atmosfere di mistero e inquietudine. Con quest’opera Cristina Fernández Cubas, nata a Barcellona nel 1945, ha vinto il premio Cervantes nel 2026.