Un racconto breve e ironico sull’ultimo giorno di lavoro di una dipendente bancaria, dopo trent’anni di umiliazioni. Rosa Montero è nata a Madrid nel 1951.
Una giornalista indaga su un uomo che si è rifiutato di abbandonare una città evacuata dopo un disastro nucleare. Marina Perezagua è nata a Siviglia nel 1978.
Raccolta di racconti in cui situazioni quotidiane, legami familiari e ricordi s’intrecciano, lasciando emergere atmosfere di mistero e inquietudine. Con quest’opera Cristina Fernández Cubas, nata a Barcellona nel 1945, ha vinto il premio Cervantes nel 2026.
Il giorno prima del sessantacinquesimo compleanno di Amalia, una riunione familiare fa riemergere tensioni, segreti e rancori tra una madre e i suoi figli. Manuel Jabois è nato a Sanxenxo, in Galizia, nel 1978.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati