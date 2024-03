Abbiamo finito la farina bianca. Così abbiamo dovuto consumare il pasto standard a Gaza: orzo e mais. La situazione della mia famiglia non è diversa da quella di altre che vivono nel nord della Striscia. Ma dopo che mi è venuto male allo stomaco, mi sono ribellata a questo “cibo per animali” e mi sono accontentata del semplice riso e dei noodles istantanei di cui avevo fatto scorta prima che sparissero dai supermercati. Ogni giorno sono sopraffatta dal desiderio di mangiare le cose che amo di più. Di fare tre pasti al giorno. Ma i miei desideri e le mie voglie sono diventati sogni lontani. Questa guerra, che ha cancellato dalla mappa intere aree di Gaza, ci ha tolto anche il lusso di scegliere. L’occupazione israeliana non solo ha ucciso e sfollato i residenti del nord della Striscia, ma li ha anche affamati sistematicamente impedendo ai convogli di aiuti di entrare e bombardandoli.