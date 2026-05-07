In un edificio sventrato dai bombardamenti nella città di Gaza il mio amico Anas, sua moglie e la loro figlia di tre anni hanno trovato rifugio in un appartamento senza porte né finestre. I muri sono quasi tutti crollati, così come gran parte del soffitto del soggiorno. Al centro del pavimento c’è una voragine aperta da una bomba israeliana inesplosa. L’edificio è crivellato di fori di proiettile e potrebbe crollare da un momento all’altro. Per ora resta in piedi in mezzo a una distesa di palazzi rasi al suolo.

Mancano elettricità e acqua corrente e non ci sono fogne né bagni. Di notte Anas è sempre allerta per proteggere la figlia da ratti e topi che potrebbero morderla. L’edificio è infestato anche da mosche, zanzare e scarafaggi, che nidificano nelle condutture fognarie distrutte e sotto l’immensa quantità di macerie.

Di giorno Anas e la moglie vanno alla ricerca di qualche lavoro o di aiuti umanitari. Sono perseguitati dal ronzio dei droni israeliani che volano sopra le loro teste, pronti a sparare e uccidere, oltre che dal suono delle esplosioni, delle armi automatiche e delle demolizioni in corso dall’altro lato della linea gialla, il confine in espansione che delimita l’occupazione israeliana di più di metà del territorio della Striscia.

Questa è la vita di una delle famiglie più fortunate di Gaza, perché almeno ha un tetto sulla testa. A più di sei mesi dalla firma del cosiddetto cessate il fuoco, la maggior parte dei palestinesi della Striscia vive ancora in tende di plastica che si allagano quando piove, intrappolano il calore soffocante quando picchia il sole e rischiano di essere spazzate via dal vento.

I miei amici, familiari e colleghi a Gaza finora hanno accettato di sopportare questa situazione nella convinzione che si sarebbe trattato di una sofferenza temporanea in vista di un futuro migliore. Ma ormai sono consapevoli che non si profila una fine alle condizioni invivibili imposte da Israele.