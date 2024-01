La poesia che stai tentando

di tradurre nella tua lingua è

una ragnatela, di quelle che

fluttuano nell’aria, intessuta

di seta e veleno, parole,

respiro, trovate alle quali

non sei mai preparato e che ti

sorprendono come un colpo di sole

nel campo di un altro. Ma ogni tuo tentativo di

deviare, proteggerti,

metterti all’ombra è fatale, e

la ragnatela si dissolve senza lasciar traccia,

e per questo:

non battere le palpebre, guarda dritto il sole

e reggiti forte

alle favolose corde

che un ragno-crociato

ti ha teso dal

suo lontano mondo e

non smettere di danzare

finché non avrai la lingua intorpidita e luccicante di

queste furiose bave amorose, di questi

tradimenti.