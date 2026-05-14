Olivier Kugler è un autore di fumetti e illustratore nato in Germania nel 1970. Vive e lavora a Londra. Il suo ultimo libro è Escaping wars and waves (Myriad 2018). Su Instagram è @olivierkuglerillustration. Questo lavoro è stato pubblicato sul New York Times.
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati