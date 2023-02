In Ungheria si sente spesso dire da figure vicine al governo che negli ultimi anni il partito Fidesz, del nazionalista e conservatore Viktor Orbán, ha portato a compimento il cambio di regime cominciato nel 1989. Cosa questo significhi si può vedere ogni giorno. A proposito delle presidenziali in Repubblica Ceca (dove al ballottaggio del 29 gennaio l’ex premier Andrej Babiš è stato sconfitto dall’europeista e atlantista Petr Pavel, nella foto) non possiamo parlare di un evento che segna la fine di un regime. La sconfitta di Babiš, che si somma a quella delle politiche nel 2021, non è un evento di tale portata: non si può paragonare alla primavera di Praga o alla rivoluzione di velluto. Tuttavia è un passaggio storico. I cechi hanno dimostrato di essere stufi del populismo e di politici come Babiš, che ha condotto una campagna elettorale basata sulle bugie, sostenendo che se il suo avversario avesse vinto avrebbe trascinato il paese in guerra. Oggi è evidente quanto sono diverse la società ceca e quella ungherese. Mentre a Praga le menzogne hanno indebolito chi le ha dette, in Ungheria, prima del voto dell’aprile 2021, in molti hanno creduto che, se l’opposizione avesse vinto, sarebbe arrivata la guerra.