La donna dorme

la figlia tra le braccia

dorme anche lei

dopo pranzo

nel ristorantino di specialità di Shaxian

sul divano nell’angolo

la giovane proprietaria

e la sua bambina

un sogno abbracciato all’altro

in sogno

Ritiro l’ordine e me ne vado in punta di piedi

come un ladro

rubando ai loro sogni

la parte di duro lavoro e fatica.