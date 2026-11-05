Perderete la testa e pioveranno cappelli, i ricchi avranno soldi, i poveri avranno figli.

Yolanda Castaño Pereira è una poeta e animatrice culturale nata nel 1977 in Galizia. Autrice di sei raccolte di poesia, ha lavorato per la televisione, organizzato festival letterari e diretto una piccola casa editrice, Letras de Cal. In Italia ha pubblicato il volume Lingua dell’inchiostro (Squilibri 2018). Questo testo è tratto dalla raccolta A segunda lingua (Xunta de Galicia 2014). Traduzione dal galego di Virginia Pazzaglia Macchioni.