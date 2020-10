Azerbaigian-Armenia

Il 4 ottobre si sono intensificati i bombardamenti nel conflitto in corso tra i due paesi per il controllo del Nagorno Karabakh. Le forze azere hanno preso di mira Stepanakert, la capitale della regione separatista, mentre quelle armene hanno reagito colpendo Gäncä, la seconda città dell’Azerbaigian. Il bilancio di otto giorni di combattimenti è salito a 251 vittime, tra cui 42 civili, ma Baku non non ha ancora fornito informazioni sulle sue perdite militari.

Francia

Nel referendum per l’indipendenza della Nuova Caledonia, che si è svolto il 4 ottobre, ha prevalso il no con il 53,26 per cento dei voti. Nel referendum precedente del 2018 l’indipendenza era stata respinta dal 56,7 per cento degli elettori. Un terzo voto si svolgerà entro il 2022, come previsto dall’accordo di Nouméa che nel 1998 ha messo fine al conflitto tra i canachi, gli abitanti autoctoni melanesiani, e i caldosci, quelli di origine francese.

Corno d’Africa

Il 4 ottobre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato che otto migranti etiopi sono morti dopo essere stati gettati in mare dagli scafisti al largo di Gibuti. Altre dodici persone risultano disperse. I migranti stavano rientrando in patria dopo che un tentativo di raggiungere l’Arabia Saudita passando per lo Yemen era fallito a causa della chiusura delle frontiere per la pandemia.

Sudan

Il 3 ottobre il governo di transizione sudanese e il Fronte rivoluzionario del Sudan, un’alleanza composta da cinque gruppi ribelli e quattro movimenti politici, hanno firmato a Juba, nel Sud Sudan, uno storico accordo di pace che mette fine a 17 anni di conflitto. I ribelli erano attivi nel Darfur (ovest) o negli stati del Kordofan Meridionale e del Nilo Azzurro (sud). La guerra nel Darfur ha causato 300mila vittime e 2,5 milioni di profughi.

Bielorussia

Decine di migliaia di persone hanno partecipato il 4 ottobre, per l’ottavo fine settimana consecutivo, a una manifestazione a Minsk contro il presidente Aleksandr Lukašenko, accusato di essere stato rieletto grazie ai brogli. I manifestanti hanno anche chiesto la liberazione dei prigionieri politici. Novantotto persone sono state arrestate nella capitale e in altre città del paese.

Kirghizistan

I partiti che sostengono il presidente filorusso Sooronbay Jeenbekov hanno vinto le elezioni legislative del 4 ottobre. Secondo i risultati parziali, in testa ci sono tre formazioni filogovernative, Birimdik, Mekenim Kirghizistan e Partito del Kirghizistan. Le prime due hanno ottenuto il 24 per cento dei voti, mentre la terza si è fermata al 9 per cento. Il paese è l’unico dell’Asia centrale ex sovietica in cui si svolgono elezioni multipartitiche, ma sono state segnalate molte irregolarità.