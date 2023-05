Quando, nel 2013, il principe Carlo compì 65 anni, l’età in cui i britannici avevano diritto alla pensione statale, annunciò che avrebbe dato in beneficenza le sue 110 sterline (allora 177 dollari) a settimana. Non è che stesse per andare in pensione. Oggi che è re – una posizione che ha aspettato tutta la vita – non ha praticamente bisogno di soldi. La ricchezza della famiglia reale proviene da una complessa varietà di fonti: contribuenti, tenute (note come ducati) e altri beni privati. Carlo non ha fatto mistero dei suoi piani per cambiare la monarchia; per esempio vuole ridurre il numero di reali che lavorano per la corona. Cosa potrebbe significare il suo regno per le finanze della famiglia?

Spieghiamo innanzitutto come viene finanziata la monarchia. Nel 2012 il Regno Unito ha sostituito il vecchio sistema di sovvenzioni passando dalla cosiddetta civil list (una somma annuale che copriva alcune spese legate all’esercizio delle funzioni ufficiali) al sovereign grant (sempre una somma versata annualmente dal tesoro, ma legata alle entrate del Crown estate, un portafoglio immobiliare e finanziario di proprietà della corona). Da allora l’importo che ha versato ai reali per coprire il personale, i viaggi e la manutenzione dei palazzi è aumentato notevolmente, passando dai 31 milioni di sterline al momento della sua introduzione agli 86 milioni di sterline nel 2021-22. L’importo è calcolato come quota delle entrate del tesoro derivanti dal patrimonio della corona, un insieme di terreni e beni che comprende l’ippodromo di Ascot, gran parte del centro di Londra, e gran parte dei fondali marini del Regno Unito. Sebbene il monarca sia tecnicamente il proprietario del patrimonio, questo è gestito in modo indipendente e di fatto appartiene allo stato. Nel 2021-22 i suoi profitti sono stati di 313 milioni di sterline.

Separatamente la famiglia intasca le entrate dei ducati di Lancaster e Cornovaglia, costituiti da terreni, proprietà e attività finanziarie. Come re, Carlo ha ereditato il ducato di Lancaster e ha passato il ducato di Cornovaglia al principe William, suo erede. Nel 2022 il patrimonio dei ducati valeva complessivamente 1,7 miliardi di sterline e i loro profitti ammontavano a circa 47 milioni di sterline totali. Tutto questo copre le spese private dei reali. Quando era principe di Galles, Carlo ha versato milioni di sterline a William e a sua moglie Kate. Nel frattempo la regina ha mantenuto gli altri figli, Anna, Andrea ed Edoardo. Infine, anche se molti dei palazzi in cui i reali vivono non possono essere venduti, la famiglia ha altre proprietà private con cui possono fare ciò che vogliono. La regina, per esempio, aveva ereditato dal padre, Giorgio VI, due tenute di campagna: Balmoral in Scozia e Sandringham nel Norfolk.

Modernizzare la ditta

In che modo il nuovo capofamiglia cambierà questi accordi? La maggior parte delle monarchie europee tira avanti con appena una manciata di membri effettivi (la Norvegia ne ha quattro), rispetto ai dodici che svolgono regolarmente mansioni ufficiali per la corona britannica. Ridurre gli effettivi potrebbe ridurre il costo della sicurezza, ma questa è pagata dalla polizia metropolitana, con fondi separati rispetto a quelli del sovereign grant. Il costo esatto non è stato reso noto, ma si stima che sia di almeno cento milioni di sterline all’anno. Anche i costi del personale e dei viaggi, che fanno parte della sovvenzione, potrebbero diminuire.

Ma non aspettatevi ancora una monarchia parsimoniosa. I termini del grant vengono rivisti ogni cinque anni; l’ultima revisione dovrebbe concludersi entro aprile del 2023. David McClure, autore di The queen’s true worth (A quanto ammonta davvero il patrimonio della regina), definisce il sovereign grant una tassa in costante aumento, e osserva che l’importo non è mai sceso. Nel 2016 è salito dal 15 per cento dei profitti del patrimonio della corona al 25 per cento, teoricamente in via temporanea, per pagare la ristrutturazione di Buckingham Palace.