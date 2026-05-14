A che ora chiude Venezia? Dal 23 al 25 ottobre Alessandro Calvi, giornalista collaboratore di Internazionale, accompagnerà viaggiatrici e viaggiatori nella Venezia consumata dal turismo di massa, in compagnia di attivisti ed esperte del posto.

Venezia è la città che più di tutte i turisti considerano un museo. Masse di visitatori l’affollano spesso poco interessate alla sua natura di città viva, usandola come sfondo per un’avventura o, come si preferisce dire oggi, per un’esperienza.

Oppure la trattano come un parco divertimenti. Si racconta che qualche turista si sarebbe perfino informato sugli orari di chiusura di Venezia. Una leggenda, evidentemente, che racconta molto bene lo stato delle cose. E la recente decisione del comune di imporre un contributo di accesso alla città non ha fatto che rafforzare questa idea.

Intanto, mentre i turisti arrivano sempre più numerosi, i veneziani sono sempre di meno. Il turismo è il vero padrone della città. E non da oggi. Da decenni Venezia è il caso più rappresentativo di un modello di sviluppo che non crea un benessere diffuso e che, per attirare visitatori, consuma quello che i turisti vorrebbero vedere: la sua bellezza.

Come si è arrivati a tanto? Proveremo a capirlo osservando la città insieme ad Alessandro Calvi, giornalista che su Internazionale ha scritto spesso di questi temi. E ricorreremo all’aiuto prezioso di alcune esperte e attivisti che ci racconteranno la città in presa diretta, mostrandoci le cause dei problemi della Venezia di oggi, e i danni che sta provocando l’eccesso di turismo.

Scopriremo come la radice di molti problemi risalga addirittura a un secolo fa, quando i veneziani iniziarono a trasferirsi sulla terraferma. Proveremo a capire se l’Unesco sia un’opportunità per la città o non sia invece una condanna. Ci faremo un’idea dei problemi che i veneziani devono affrontare nella vita quotidiana, ormai quasi ospiti nella loro stessa città.

E ci faremo raccontare cosa significa la laguna per una città che, per secoli ha basato la propria grandezza proprio sul suo rapporto con l’acqua, per poi dimenticarsene con l’arrivo della modernità.