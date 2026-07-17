Internazionale.it
Le red flag che non vediamo
“Quando qualcuno ci rivela la parte peggiore di sé, spesso non riusciamo a vederla”, spiega il filosofo Alain De Botton. Questi segnali di pericolo, o red flag, dovrebbero tenerci lontano da una relazione tossica. Ma molti di noi non sono in grado di notarli, e questo per un motivo molto semplice che risale all’infanzia.
Stati Uniti
Cosa mette a rischio l’alleanza con Israele
La maggioranza della comunità ebraica statunitense ha una pessima opinione di Netanyahu.
Italia
I rider costretti a lavorare nei giorni più caldi
Lavoratori e lavoratrici stanno scioperando contro la precarietà e la mancanza di tutele.
Migrazioni
Frontex e la gestione dei centri per il rimpatrio
L’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrebbe occuparsi di queste strutture in stati extraeuropei.
Africa
Gli attivisti che gli altri non vogliono
Alcuni governi dell’Africa orientale allontanano le ong, che poi si trasferiscono in Kenya dando una spinta all’economia.
Società
L’Europa ha ancora bisogno dei contanti?
I pagamenti digitali sono diventati la norma. Ma questo comporta dei rischi.
Sessualità
Una rinascita erotica senza violenza
Schiaffi, graffi o morsi mettono il piacere e l’erotismo in secondo piano.
Podcast
Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.
Internazionale Kids
Un mondo senza automobili
Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.
Internazionale Extra Large
Storie di cinema
In sedici articoli pubblicati da Internazionale tra il 2015 e il 2022, Goffredo Fofi ricorda alcuni dei più grandi registi del novecento – da Fellini a Bergman, da Wajda a Kurosawa – e s’interroga sul valore culturale e sul ruolo politico del cinema. Dal 24 luglio in edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it