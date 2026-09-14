Quest’anno il festival di Internazionale a Ferrara è dal 2 al 4 ottobre e festeggia la sua ventesima edizione! Il programma completo è online su internazionale.it/festival/programma.

Come sempre per un weekend Ferrara si trasforma nella redazione più grande del mondo con giornalisti, scrittrici, fotografi e attivisti dai cinque continenti. Ci saranno anche le rassegne di audiodocumentari e documentari, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival: internazionale.it/newsletter