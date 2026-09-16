Uno studente chiede a un uomo in uniforme militare: “Come ti sei sentito quando hai commesso il tuo primo omicidio?”. L’insegnante interviene: “Non sono omicidi, è la guerra”. L’ufficiale non si scompone e risponde: “È così che si eliminano le forze del nemico, spari e non sai se l’altro è vivo o morto. Solo con un lanciagranate si può essere sicuri”.

Questo scambio di battute si è svolto a ottobre del 2024 in una classe del primo anno delle superiori a Vladimir, una città duecento chilometri a est di Mosca. Quel giorno, in classe, si teneva la “lezione di coraggio”, un’attività molto diffusa nelle scuole di tutta la Russia da quando l’esercito di Mosca ha invaso l’Ucraina. Queste lezioni fanno parte di un vasto programma di indottrinamento. Per Putin, la battaglia per la mente dei ragazzi è “un nuovo fronte”. Il primo settembre scorso l’“educazione patriottica”, già entrata da tempo nei programmi delle scuole e delle università, è stata introdotta anche negli asili.

“Un sistema formativo sovrano è un elemento assolutamente fondamentale”, ha dichiarato Putin nel 2023. La scelta di rendere “sovrana” l’istruzione, però, ha significato eliminare l’autonomia che le scuole russe avevano avuto dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Nel 2022 Putin ha firmato una legge che imponeva un “programma federale di educazione” per fare in modo che i cittadini “conoscano e rispettino le… imprese militari e le conquiste del lavoro della Russia”. Ogni settimana gli studenti di tutte le età si riuniscono per delle “conversazioni su temi importanti”. Il ministero dell’istruzione assegna i testi, che di solito riguardano scienziati e musicisti russi, natura e sport, ma in circa il 10 per cento dei casi affrontano temi militari, come “Russia: una nazione di vincitori” e “La riunificazione della Crimea con la Russia”.