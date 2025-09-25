Mosca ha creato una rete su vasta scala e senza precedenti per integrare nella macchina da guerra russa i bambini portati via dall’Ucraina. Lo rivela un rapporto dello Humanitarian research lab (”laboratorio di ricerca umanitaria”, Hrl ) dell’università di Yale pubblicato il 16 settembre e intitolato I bambini rapiti dall’Ucraina. Nel cuore della rete russa di rieducazione e militarizzazione. Lo studio documenta il meccanismo logistico e operativo messo a punto dal Cremlino per russificare i bambini ucraini sottratti dal loro paese. Secondo le stime dell’Hrl, oggi sono 35mila.

Il rapporto registra l’esistenza di almeno 210 istituti, in tutta la Russia e nei territori ucraini occupati, incaricati di sottomettere i bambini a un processo di “rieducazione” e militarizzazione forzata. La diffusione di queste strutture, ancora in fase di crescita, è stupefacente: la rete si estende dal mar Nero alla costa dell’oceano Pacifico, passando per la Siberia, copre “più di 5.600 chilometri e diverse regioni della Russia e dell’Ucraina occupata”.

Ne sono stati identificati otto tipi diversi: scuole e basi militari, istituti medici, centri religiosi, scuole secondarie e università, alberghi, centri di assistenza familiare, orfanotrofi, colonie estive e sanatori. I bambini sono spesso detenuti per periodi di durata variabile: alcuni rimangono nelle strutture del Cremlino “solo temporaneamente, per poi essere rimandati a casa”, precisa il rapporto. In altri casi, invece, quelli che passano da questi istituti finiscono nel programma di adozioni forzate e sono affidati a delle famiglie in Russia per diventare cittadini russi a tutti gli effetti.