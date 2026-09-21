- L’analisi dello smalto dei denti del Tyrannosaurus rex suggerisce che fosse un animale a sangue caldo.
- Il miglioramento della qualità dell’aria è correlato a punteggi più alti nei test sullo sviluppo cognitivo dei bambini.
- È stata individuata una variante genetica che fa aumentare di molto il rischio di cancro al polmone anche nei non fumatori.
- Delle cellule cerebrali umane sono state trapiantate con successo nel cervello dei topi per permettere lo studio delle malattie neuropsichiatriche.
- Il cervello dei vertebrati e di altri organismi complessi potrebbe essere il risultato della fusione di due sistemi nervosi separati.
- Una specie di piccolo felino finora sconosciuta è stata identificata nelle foreste della Bolivia.
- Sulla superficie lunare è stato individuato un cratere largo più di duecento metri, che si è formato con l’impatto di un asteroide nel 2024.
- Rispetto agli uomini con gli stessi disturbi, le donne hanno meno probabilità di ricevere cure.
- Uno studio ha confrontato trecentomila chilometri di antiche vie romane con la rete stradale di oggi.
- Per la prima volta dei resti fossili di diplodoco sono stati ritrovati in Europa.
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