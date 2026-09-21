Donald Trump aveva decisamente bisogno di un successo internazionale di cui poter esagerare la portata. L’accordo concluso dagli Stati Uniti con la Danimarca e la Groenlandia non merita l’enfasi con cui ne hanno parlato il presidente statunitense e il suo entourage. Sostanzialmente conferma la sovranità danese (laddove Trump voleva estendere la bandiera a stelle e strisce su tutto l’emisfero americano) e i rapporti esistenti da decenni tra l’esercito statunitense e la Groenlandia, un territorio che fa parte del Regno di Danimarca, paese della Nato.

Detto questo, glorificare un presunto “successo” permette agli Stati Uniti di far dimenticare i fallimenti vari dell’amministrazione Trump, e soprattutto di distogliere l’attenzione dal prezzo dell’energia sempre più fuori controllo (negli Stati Uniti e altrove) a causa della guerra spericolata nel Golfo voluta da Washington.

A questo punto è lecito interrogarsi sugli Stati Uniti, sempre più impantanata. Il paese è ancora la prima potenza mondiale, la prima economia e ha l’esercito più potente del mondo, oltre a essere all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie del futuro.