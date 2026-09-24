Internazionale Kids
L’età dei social
Telefoni e social fanno ormai parte della vita quotidiana di bambini e ragazzi, e per i genitori non è sempre facile capire quali limiti porre. L’articolo che pubblichiamo parte dalle regole introdotte in diversi paesi per affrontare una domanda più ampia: quanto tempo passare online e quali controlli e divieti servono davvero? A settembre anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato nuove misure per proteggere bambini e adolescenti online. L’articolo invita a farsi un’opinione e a ragionare su come trovare un equilibrio tra protezione, libertà e autonomia. In edicola dal 30 settembre.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale.it
Una strana rete di enclave
Fino al 2015 in Bangladesh c’erano 102 enclave indiane, che a loro volta contenevano 21 enclave bengalesi, e una di loro conteneva addirittura un’enclave indiana. In India c’erano 71 enclave del Bangladesh, che contenevano sette enclave indiane. Questa stranezza geografica era un’eredità del colonialismo. Il nuovo video della serie Confini pazzi di Arte.
Italia
A chi fa paura una scuola aperta e plurale
Il governo vuole limitare il numero di studenti stranieri nelle classi. Una proposta tanto inverosimile quanto pericolosa.
Italia
Tassare i miliardari potrebbe salvare milioni di vite
Secondo uno studio un’aliquota del 3 per cento compenserebbe i tagli agli aiuti umanitari.
Femminismi
Gloria Steinem amava le donne
Giornalista, autrice e attivista femminista, è morta il 2 settembre a New York. La sua vita ha abbracciato decenni di progresso esplosivo e di brutali passi indietro per le donne statunitensi.
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