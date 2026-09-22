Tra le altre cose, Meloni e il suo governo immaginano e intendono proporre una legge per stabilire il numero massimo di studenti stranieri in ogni classe. Uno scenario tanto inverosimile quanto desiderato da chi ha così paura degli studenti stranieri che non li vuole neanche incrociare per sbaglio.

Il 20 settembre 2026 durante la festa di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia) la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha parlato davanti a decine di ragazzi. Al centro del discorso, accolto con ovazioni e applausi, c’era il tema della scuola che come sempre a settembre riaccende gli animi e l’attenzione dell’opinione pubblica. Quest’anno anche per via di un tredicenne che ha accoltellato un’insegnante in una scuola media di Centocelle, a Roma, e delle dichiarazioni successive della professoressa a favore della remigrazione .

Cosa significa scegliere una percentuale esatta di chi deve stare in classe, senza conoscere quelle aule? Perché sono tante e cambiano da nord a sud, dal centro alle isole, e sono diverse per dialetti, culture, religioni, ma anche per accessibilità, fondi, biblioteche, infrastrutture e insegnanti. Soprattutto insegnanti. Coloro che davvero abitano l’aula, che ci costruiscono dentro giornate, lezioni, legami e notano, nelle soddisfazioni e nella fatica, come crescono i bambini, le ragazze e i ragazzi, a prescindere dalle origini.

Alla scuola italiana non manca niente per diventare ciò che è già, anche se a volte non lo si riconosce. Ci sono le vite pulsanti e diverse che la riempiono; c’è l’intersezione di storie lontanissime che ogni giorno si incontrano e si scontrano; i luoghi in cui mostrarsi, rifugiarsi, trovare confronto e conforto; e poi ci sono i corpi dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.