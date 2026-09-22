Non è ancora il momento di esultare, ma Stati Uniti e Cina stanno discutendo un “meccanismo” di dialogo sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale (ia). L’argomento sarà all’ordine del giorno al vertice tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, il 23 e 24 settembre a Washington. È un’iniziativa inedita che in qualche modo ricorda la guerra fredda e il modo in cui statunitensi e sovietici gestivano i loro arsenali nucleari.

La notizia appare ancora più rilevante se consideriamo la rivalità tra Cina e Stati Uniti nel campo dell’ia e il fatto che l’amministrazione Trump abbia citato ripetutamente i progressi della Cina per giustificare il suo rifiuto di regolamentare il settore, nel timore che Pechino potesse conquistare un vantaggio.

Il 20 settembre, a New York, il segretario al tesoro statunitense e il viceprimo ministro cinese He Lifeng hanno trovato un accordo, non sui contenuti ma semplicemente sul fatto di parlarne al vertice. Non è poco, alla luce della sfiducia tra le due potenze su tutto quello che riguarda la tecnologia, principale terreno di scontro nell’ultimo decennio.