È bello vedere che qualcosa sta cominciando. Ed è questa l’impressione che ho avuto il 20 settembre al concerto di Rareș al Romaeuropa festival, in una sala piena e caldissima (causa rottura dell’aria condizionata) del Mattatoio a Testaccio, dove il cantautore italiano nato in Romania ha presentato dal vivo il suo ultimo album Sincero!, pubblicato a maggio. Durante l’esibizione, durata poco più di un’ora, Rareș ha dato l’impressione di essere pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, che lo porterà probabilmente a raggiungere un pubblico più ampio e vario.

Sincero! è una raccolta di canzoni pop ispirate, tra le altre cose, dalla fine di una relazione ed è uno degli album pop più interessanti usciti in Italia nel 2026. È un disco sull’amore, ma non solo su quello di coppia, in cui gli arrangiamenti e la scrittura del cantautore elevano anche i momenti di malinconia pura a uno stato d’innocenza quasi fanciullesca. Rareș, che mi aveva già molto colpito con il precedente album Femmina, stavolta ha deciso di rendere il suo stile più fruibile, abbandonando (almeno in parte) i sintetizzatori e usando di più le chitarre e soprattutto il sassofono, molto presente nei nuovi brani. Ha dimostrato ancora una volta di essere un bravo pescatore di ritornelli (dote rara nella musica italiana contemporanea) e un musicista molto solido (del resto ha alle spalle studi al conservatorio).