Giulio Regeni era un ricercatore italiano dell’università di Cambridge scomparso al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016, nel quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Aveva 28 anni. È stato rapito mentre raggiungeva una fermata della metropolitana e il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio 2016 alla periferia della capitale egiziana con evidenti e terribili segni di tortura. Dall’autopsia svolta in Italia è emerso che la morte è avvenuta tra le 22 del 1 febbraio e la stessa ora del giorno successivo, a causa di una frattura al collo.

La morte di Regeni ha segnato un punto di rottura sotto molti aspetti, rivelando le atrocità del regime egiziano, i pericoli per la libertà accademica, le ipocrisie e le ambiguità della politica. I suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, hanno lanciato con Amnesty international la campagna Verità per Giulio Regeni per tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e chiedere al governo italiano di portare fino in fondo le indagini.

Le autorità egiziane hanno cercato fin dall’inizio di insabbiare il caso con vari tentativi di depistaggio, cercando di volta in volta di farlo passare per un incidente stradale, un delitto passionale e un rapimento di criminali comuni. Ma fin dal primo rapporto dei medici legali di Roma è stato indicato il possibile coinvolgimento dei servizi di sicurezza egiziani. Dalle indagini successive è emersa l’ipotesi che volessero punire Regeni per le ricerche che stava svolgendo sui sindacati indipendenti, un tema considerato particolarmente delicato dal governo egiziano di Abdel Fattah al Sisi.