- Un nuovo studio suggerisce che l’aumento delle diagnosi di adhd e autismo non è necessariamente dovuto a un maggior numero di casi.
- Gli esseri umani potrebbero aver raggiunto Malta attraverso un istmo che un tempo la collegava alla Sicilia.
- In una sorgente termale in California è stata scoperta un’ameba capace di sopravvivere a una temperatura di 64 gradi.
- Uno studio genetico ha riscritto la storia evolutiva dei pipistrelli.
- La prima mappa dettagliata dell’espressione genica nella corteccia prefrontale può favorire la comprensione delle malattie neurodegenerative.
- Dopo la rimozione delle dighe sul fiume Klamath, negli Stati Uniti, la popolazione di salmoni è aumentata in modo significativo.
- Osservare gli adulti aiuta i giovani oranghi a sviluppare una dieta più varia.
- Nei prossimi giorni Google lancerà un satellite per testare la possibilità di mettere in orbita data center per l’intelligenza artificiale.
- Secondo la Anthropic il modello ia Claude ha scoperto autonomamente un nuovo sistema di enzimi.
- Quando ascoltano i padroni, i cani fanno più attenzione alle consonanti che alle vocali.
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