  • La OpenAi ha pubblicato le soluzioni a centinaia di problemi matematici, ottenute grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.
  • Quella che era la colonia di pinguini più grande del mondo sta scomparendo a causa del cambiamento climatico.
  • Lo sviluppo di un embrione di topo è stato registrato nel dettaglio per la prima volta.
  • Un antenato dei mammiferi vissuto più di 160 milioni di anni fa era in grado di succhiare il latte materno.
  • Un sito archeologico in Spagna rivela che i neandertal usavano una vasta gamma di strumenti di legno.
  • Una terapia optogenetica può restituire la vista alle persone affette da una malattia degenerativa della retina.
  • Indossare scarpe modifica la struttura delle caviglie, e questo influisce sullo studio dell’evoluzione dell’andatura bipede.
  • I cambiamenti epigenetici potrebbero essere il motivo per cui i cani di grossa taglia invecchiano più rapidamente di quelli piccoli.
  • Nei paesi in cui la densità di gatti domestici è più alta le persone tendono a essere più felici.
  • Sono stati annunciati i vincitori dei premi Nobel 2026.

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