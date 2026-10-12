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- Un antenato dei mammiferi vissuto più di 160 milioni di anni fa era in grado di succhiare il latte materno.
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- Una terapia optogenetica può restituire la vista alle persone affette da una malattia degenerativa della retina.
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