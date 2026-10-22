La musica che abbiamo in testa

Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak. In edicola dal 28 ottobre.