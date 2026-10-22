Internazionale Kids
La musica che abbiamo in testa
Questo mese parliamo di musica con un articolo tradotto dalla rivista statunitense Cricket. Perché alcune canzoni ci fanno venire la pelle d’oca? Perché altre ci rendono malinconici? E perché una canzone che ci emoziona profondamente può lasciare del tutto indifferente un’altra persona? Le risposte hanno a che fare con il nostro cervello e i nostri ricordi. E possono essere utili anche alle musiciste in erba che vogliono scoprire come sorprendere chi li ascolta. L’articolo parla di musica, ma soprattutto della sua capacità di suscitare emozioni. La copertina è dell’illustratrice Sang Pak. In edicola dal 28 ottobre.
Parole chiave
Dove vivremo domani
Le città mondiali diventano invivibili: case trasformate in asset finanziari, affitti record, iperturismo. Il libro ricostruisce la crisi abitativa globale attraverso inchieste internazionali, ma racconta anche resistenze e alternative dal basso, chiedendo chi decide il futuro delle nostre città. In libreria, 192 pagine, 19,50 euro.
Internazionale.it
A dieci anni dal terremoto
Tra il 26 e il 30 ottobre 2016 delle potenti scosse nell’Italia centrale hanno allargato il cratere sismico che si era formato dopo il terremoto del 24 agosto. Oggi quasi novemila famiglie non hanno ancora una casa definitiva, mentre i cantieri di due opere pubbliche su tre non sono ancora stati avviati. Il video
di Cecilia Fasciani.
Italia
Roma capitale degli sfratti
Anche in Italia studenti e inquilini manifestano per la crisi abitativa, ma le proteste sono frammentarie e poco raccontate. Le istituzioni non rispondono e la situazione rischia di degenerare.
Musica
Il presente distopico dei Fontaines D.C.
Il nuovo album della band irlandese insegue ancora atmosfere cinematografiche, ma stavolta si addentra nell’oscurità con più convinzione.
Sessualità
Alla ricerca del profumo che sa di sesso
Che odore ha un rapporto sessuale? La risposta tocca aspetti affrontati raramente.
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