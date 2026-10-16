In una delle scene più belle di Blade runner il protagonista Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, fa una serie di domande a una donna chiamata Rachael per capire se è una persona vera o una replicante. Dopo il test, le rivela che i suoi ricordi d’infanzia appartengono alla nipote del direttore della Tyrell Corporation, l’azienda che costruisce gli umanoidi. “Dai, era solo un brutto scherzo, non sei veramente una replicante, vai a casa”, dice Deckard quando si rende conto che Rachael sta piangendo. Ma è troppo tardi, ormai la verità è venuta fuori. I replicanti immaginati dal film del 1982 di Ridley Scott – un capolavoro che ancora oggi parla al nostro presente – sono umani creati con tecniche di bioingegneria e dotati appunto di ricordi impiantati da persone reali.

Il modo in cui Grian Chatten, il cantante e principale paroliere dei Fontaines D.C., analizza il nostro presente non è poi così lontano dalla distopia futurista di Scott. Le canzoni del nuovo album della band irlandese, Dopamine chamber, sembrano dirci che in un certo senso anche noi viviamo come replicanti, plasmati dagli algoritmi e dai social media. E che le scariche di dopamina che provengono dagli schermi dei nostri telefoni sostituiscono le esperienze in prima persona.

“Camera della dopamina / sto solo cercando di alleviare il dolore”, canta Chatten in One man, uno dei pezzi più riusciti del disco. Nel brano, una struggente dichiarazione d’amore sotto un “cielo sporco e rosso” – che potrebbe essere quello colorato dagli incendi sempre più frequenti sul nostro pianeta, ma anche il cielo ocra del sequel di Blade runner firmato da Denis Villeneuve – chi parla dice all’altra persona: “If i failed you, i’m not sorry, i’m only one man”. Se ho sbagliato non ti chiedo scusa, sono solo un uomo. La quasi disperata dichiarazione d’umanità è una delle chiavi ricorrenti dell’album, ma una delle cose interessanti di Dopamine chamber è l’ostinato romanticismo presente nella voce (le parti cantate sono state registrate in una casa a Palermo) e nelle parole di Chatten, che fa da contraltare a una musica sintetica, glaciale.