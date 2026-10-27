Dalle domande di lettrici e lettori nasce una rubrica che racconta il dietro le quinte di Internazionale Kids: come scegliamo gli articoli, le copertine e le storie da raccontare.
Quando abbiamo deciso di pubblicare un mensile per i più giovani sul modello di Internazionale, abbiamo pensato di dare alle fotografie lo stesso spazio e la stessa attenzione che hanno nel settimanale.
Di solito, nella stampa per ragazze e ragazzi si tende a preferire le illustrazioni per accompagnare gli articoli. Oltre al progetto grafico pensato per valorizzare le immagini (foto grandi e centrali, preferibilmente non tagliate, e uno spazio fisso di otto pagine per il portfolio) volevamo che le fotografie non avessero una funzione puramente informativa o decorativa, ma dessero un contributo creativo alla pagina, generando un significato insieme al titolo che le accompagna.
Per questo, quando scegliamo tra le tante foto delle agenzie di stampa o pubblicate sui siti dei fotografi freelance, selezioniamo prima quelle fatte meglio (con un soggetto chiaro, un’inquadratura equilibrata e la giusta luce) e poi cerchiamo quella che ci incuriosisce e ci stupisce. Quella in cui percepiamo lo sguardo personale di chi l’ha scattata.
Il primo obiettivo di questa scelta è attirare la vostra attenzione con una fotografia e convincervi a leggere l’articolo. Il secondo è rendere ancora più acuto il vostro sguardo sulla qualità delle immagini, in un mondo che ne è sempre più dominato. – Melissa Jollivet
In redazione
Internazionale Kids è il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni. Lo trovi in edicola, sull’app (App Store e Google Play) e in abbonamento.
Questo articolo è uscito sul numero 86 (novembre 2026) di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni.
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