Dalle domande di lettrici e lettori nasce una rubrica che racconta il dietro le quinte di Internazionale Kids: come scegliamo gli articoli, le copertine e le storie da raccontare.

Quando abbiamo deciso di pubblicare un mensile per i più giovani sul modello di Internazionale, abbiamo pensato di dare alle fotografie lo stesso spazio e la stessa attenzione che hanno nel settimanale.

Di solito, nella stampa per ragazze e ragazzi si tende a preferire le illustrazioni per accompagnare gli articoli. Oltre al progetto grafico pensato per valorizzare le immagini (foto grandi e centrali, preferibilmente non tagliate, e uno spazio fisso di otto pagine per il portfolio) volevamo che le fotografie non avessero una funzione puramente informativa o decorativa, ma dessero un contributo creativo alla pagina, generando un significato insieme al titolo che le accompagna.

Per questo, quando scegliamo tra le tante foto delle agenzie di stampa o pubblicate sui siti dei fotografi freelance, selezioniamo prima quelle fatte meglio (con un soggetto chiaro, un’inquadratura equilibrata e la giusta luce) e poi cerchiamo quella che ci incuriosisce e ci stupisce. Quella in cui percepiamo lo sguardo personale di chi l’ha scattata.

Il primo obiettivo di questa scelta è attirare la vostra attenzione con una fotografia e convincervi a leggere l’articolo. Il secondo è rendere ancora più acuto il vostro sguardo sulla qualità delle immagini, in un mondo che ne è sempre più dominato. – Melissa Jollivet