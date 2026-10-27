Il 24 ottobre ventimila persone sono arrivate a Castel Volturno, in Campania, da tutta Italia e hanno marciato per cinque chilometri contro lo stanziamento di 43,3 milioni di euro per la costruzione di un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in un’area naturale protetta nella zona.

Sarebbe il primo di una serie di centri di detenzione che il governo Meloni ha promesso di costruire, nonostante le denunce di violazioni e abusi, sprechi e inefficienze di quelli già attivi in tutta Italia. La protesta, lanciata dalla rete campana contro la detenzione amministrativa, è stata sostenuta da decine di associazioni e sigle del terzo settore, e alle manifestazioni hanno partecipato anche il presidente della regione Roberto Fico e i vescovi di alcune diocesi campane, impegnati contro il razzismo e la discriminazione.

La via Domiziana attraversa un territorio segnato dalla presenza della criminalità organizzata, dallo sfruttamento del lavoro, dalla disoccupazione e dalla mancanza di servizi. Per un giorno invece è stata percorsa da un serpentone colorato di attivisti e attiviste che hanno gridato il loro no alla speculazione e alla propaganda, chiedendo che i soldi destinati al centro siano impiegati per affrontare le necessità del territorio.

Ma proprio nelle ore della manifestazione è stato reso noto il risultato della gara per la costruzione del Cpr: la base d’asta era di 43,3 milioni di euro, l’appalto è stato assegnato per 31,4 milioni, con un ribasso del 25 per cento. La struttura dovrebbe sorgere nell’area naturalistica della Piana, su una superficie di 63 ettari, e ospitare 120 persone. Il progetto, come spiega Fabrizio Coresi di ActionAid, richiama il modello del panopticon: uno spazio organizzato per rendere possibile la sorveglianza continua delle persone trattenute.