  • Anche gli uccelli migratori possono soffrire di jet lag.
  • Ai margini del sistema solare potrebbe essere stato individuato un altro pianeta nano.
  • È stato identificato il primo dinosauro che si nutriva di frutti.
  • I primi insediamenti di esseri umani in Arabia nascevano in base alla disponibilità di pietra per costruire strumenti.
  • Un meteorite proveniente da Marte trovato in Mali nel 2022 mostra tracce di acqua sul pianeta.
  • In tre grotte spagnole sono stati trovati segni di cannibalismo ricorrente risalenti al neolitico.
  • L’attività fisica stimola le ossa a produrre una molecola che rallenta l’invecchiamento.
  • Quattro astronauti statunitensi hanno trascorso 378 giorni in isolamento simulando una missione su Marte.
  • La OpenAi sostiene di aver risolto un problema d’informatica teorica rimasto senza soluzione da 27 anni.
  • Uno studio ha ricostruito i processi geologici che hanno creato la laguna di Venezia.

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