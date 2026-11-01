A farne le spese sarà soprattutto il Medicaid , il programma sanitario per le persone a basso reddito e con disabilità. Si stima che 17 milioni di persone resteranno senza assicurazione sanitaria. Nel frattempo sono anche scaduti i sussidi rafforzati dell’Affordable care act, conosciuto anche come Obamacare , la riforma sanitaria introdotta nel 2010 da Barack Obama.

Il Medicare for all, un’assicurazione sanitaria pubblica per tutti, è la proposta che ha reso famoso il candidato democratico, racconta il Guardian. Per anni è rimasta ai margini della politica statunitense. Oggi invece la sostengono, tra gli altri, gli aspiranti senatori del Partito democratico nel Maine e in Florida. Nel Maryland il senatore Chris Van Hollen l’ha inserita nel suo programma a dicembre del 2025, dopo aver “ascoltato i suoi elettori”.

A Escanaba, nella penisola settentrionale del Michigan, una zona dove Donald Trump ha stravinto nel 2024, centinaia di persone si sono riunite nel padiglione della fiera della contea per ascoltare Abdul El-Sayed , candidato democratico al senato. Il comizio si è chiuso con El-Sayed che ha lanciava il suo slogan: “Medicare per…”. E la sala che rispondeva: “Tutti!”.

Sui costi sanitari gli elettori si fidano più dei democratici che dei repubblicani, il 42 per cento contro 22, secondo la Kaiser family foundation (Kff), citata da Bloomberg. E il 66 per cento degli statunitensi è favorevole a Medicare for all, una percentuale di tredici punti più alta rispetto al 2020, riferisce Al Jazeera.

La rabbia non è solo di chi ha perso la copertura sanitaria, osserva StatNews. Anche chi ha un’assicurazione pagata dal datore di lavoro spende sempre di più per le cure mediche, perché le aziende scaricano i rincari della sanità sui dipendenti con franchigie più alte e aumenti dei salari ridotti.

I sondaggi descrivono un paese esasperato. Il 60 per cento degli adulti è più preoccupato per il costo delle cure mediche che per la benzina o l’affitto, scrive Vox. Per il 74 per cento degli elettori è “estremamente importante” che il congresso e il presidente abbassino i costi sanitari, secondo un sondaggio di Families Usa .

Sull’obiettivo i politici democratici sono tutti d’accordo, sul metodo no. L’ala sinistra del partito vorrebbe che lo stato federale diventasse l’unico assicuratore del paese – single-payer health system – come in Canada. I moderati temono che abolire le assicurazioni private favorirebbe i repubblicani, secondo i quali la sanità universale è un modo per rafforzare il controllo del governo centrale sui cittadini.

Alcuni candidati moderati in collegi in bilico come Washington e la Virginia considerano la proposta poco realistica e preferirebbero migliorare l’Obamacare un pezzo alla volta. In South Carolina la candidata al senato Annie Andrews chiede di ripristinare i sussidi scaduti e di limitare i profitti delle compagnie assicurative.

In Texas James Talarico promette di annullare i tagli e di sfidare le grandi aziende sanitarie e i conglomerati ospedalieri e assicurativi: “Questo è un monopolio, è un sistema ostile alla competizione. Abbiamo bisogno di più possibilità per far abbassare i prezzi dell’intero sistema sanitario”.

La linea ufficiale del Partito democrati è quella del suo leader alla camera, Hakeem Jeffries: annullare i tagli a Medicaid e ripristinare i sussidi dell’Obamacare. In Iowa la candidata Lindsay James la sostiene senza riserve,scrive Politico. All’Eastern Iowa health center di Cedar Rapids sette pazienti su dieci hanno Medicaid. Il nuovo obbligo di fare almeno 80 ore di lavoro al mese per mantenere la copertura “sarà devastante per i nostri pazienti e per noi”, dice il direttore del centro ospedaliero Joe Lock. Il rivale repubblicano di Lindsay James, Joe Mitchell, nega che la colpa sia dei tagli: “Bisogna solo lavorare”.