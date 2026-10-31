Quest’anno sono stata invitata a far parte della giuria del premio Bastianelli che dal 2005 valorizza i libri di fotografia pubblicati in Italia. L’iniziativa è nata per raccogliere l’eredità di Marco Bastianelli, giornalista e caporedattore della rivista Fotografia Reflex che fino alla sua morte, nel 2003, è stato un pioniere nel nostro paese a saper cogliere le potenzialità del libro fotografico, capendo che poteva rappresentare un laboratorio di sperimentazione invece di un semplice catalogo. Raccogliendo il suo lascito, la presidente di giuria Elisabetta Portoghese Bastianelli mi racconta che nel 2015 sono stati i primi a includere nella selezione i libri autoprodotti.

Nel corso del tempo i volumi che riceve sono cambiati molto: all’inizio arrivavano quasi esclusivamente da grandi case editrici, ma con la crisi del mercato hanno trovato spazio realtà più piccole e indipendenti che hanno proposto una visione più orientata alla ricerca artistica, sia nel contenuto sia nella forma. E l’autoproduzione, in cui fotografe e fotografi si autofinanziano e pubblicano in modo del tutto indipendente dalle case editrici, ha dato ancora più spazio a linguaggi trasversali e soluzioni grafiche insolite, in edizioni a tiratura limitata.

Non è un caso quindi che la giuria del Bastianelli si sia trovata d’accordo nel premiare Homographs. A pictionary di Allegra Baggio Corradi, pubblicato dalla cooperativa editoriale Shibboleth, attiva a Milano dal 2024. Una nuova realtà che punta a realizzare libri nati dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e società civile. Nello specifico, Homographs nasce da una serie di laboratori con persone migranti, tenuti a Londra dal 2013 al 2019 per insegnare l’inglese usando le immagini.

A metà tra Bibbia tascabile e dizionario, questo piccolo libro giallo si sviluppa su una serie di dittici che mostrano il doppio significato di una parola. Il linguaggio fotografico viene sfruttato nella sua universalità, per aiutare chi ancora non domina la grammatica di una lingua e si trova quindi in una condizione di svantaggio sociale. “Concepiamo i libri come sculture sociali che svolgono una funzione pratica per far fronte a una necessità specifica di un gruppo sociale, ma che possano riguardare anche altre comunità che vivono condizioni simili altrove”, scrive l’autrice, il cui lavoro è stato esposto recentemente al festival bolognese PhMuseum days.