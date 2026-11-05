Quando venerdì 4 dicembre, dalle 17 alle 20 sabato 5 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Dove In presenza, al Goethe-Institut di Roma e a distanza su Zoom

Programma indicativo - Che cos’è un reportage. - La fase preparatoria: individuare una storia, scrivere un pitch, la produzione. - Scegliere i protagonisti, raccogliere i contatti, selezionare le fonti, preparare le interviste. - Il lavoro sul campo tra osservazione e testimonianza, come si fa un’intervista. - La struttura di un reportage, scrivere una scaletta, organizzare il materiale, cominciare, concludere, le tecniche più comuni usate nel giornalismo. - Testi e giornalisti narrativi delle diverse tradizioni del mondo da cui prendere ispirazione.

Obiettivi Scrivere un pitch, una proposta di reportage e abbozzare un proprio progetto di approfondimento.

Il corso fa per te se… hai già avuto esperienze giornalistiche, vuoi scrivere dei long-form o dei reportage, vuoi conoscere le tecniche usate nel giornalismo classico, vuoi acquisire delle nozioni di base per scrivere pezzi di non fiction e conoscere alcuni dei libri fondamentali in questo genere in diverse tradizioni giornalistiche del mondo.

Il reportage è una tecnica giornalistica di approfondimento che serve a raccontare la realtà per capirla meglio. Ci aiuta a ricostruire il contesto in cui si produce una notizia. Prevede che si osservi un avvenimento, un luogo, che si descrivano le cause che hanno prodotto un fatto rilevante, che si raccolgano le testimonianze dei protagonisti o dei testimoni oculari di quella vicenda. E poi che si compongano tutti questi elementi con la maggiore completezza possibile e con uno stile avvincente e a volte con un taglio laterale.

Informazioni

Il corso si svolgerà venerdì 4 dicembre, dalle 17 alle 20, e sabato 5 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Potrai scegliere se seguirlo in presenza presso il Goethe-Institut di Roma (via Savoia 15) o in diretta su Zoom.

Dal 9 dicembre potrai rivedere online il corso fino al 28 febbraio 2027.

Costa 180 euro. Chi ha l’abbonamento a Internazionale ha uno sconto e paga 120 euro.

Se al momento dell’iscrizione hai scelto di seguire il corso online, il giorno della lezione riceverai via email il link per collegarti a Zoom (scarica e installa l’applicazione sul tuo computer). Il link ti arriverà da corsi@internazionale.it.

Per evitare che la comunicazione vada persa, ti consigliamo di inserire questo indirizzo nella tua rubrica indirizzi e di controllare anche la sezione spam.

Se hai scelto di partecipare al corso in presenza, ti chiediamo di arrivare al Goethe-Institut venerdì 4 dicembre alle 16.30.

Durante la lezione sarà possibile fare domande alla docente sia per chi partecipa in presenza sia per chi partecipa da remoto.

È possibile regalare il corso a un’altra persona.

Non è possibile pagare il corso con la carta del docente.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 23.30 del 2 dicembre 2026.

Alla fine del corso sarà inviato un attestato di partecipazione a tutte le persone iscritte.

Se hai qualche dubbio scrivici a corsi@internazionale.it.