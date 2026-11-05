La questura di Roma ha comunicato di aver identificato 369 persone e denunciato sette manifestanti, annunciando che valuterà ulteriori denunce e sanzioni amministrative. Per lo Hub for defenders il problema non riguarda solo le singole contestazioni, ma una modalità di gestione dell’ordine pubblico che rischia di trasformare una manifestazionein una sorta di fermocollettivo.

Le testimonianze raccontano di manifestanti che tenevano le mani alzate circondati da agenti e reparti antisommossa. Perfino i clienti di un ristorante della zona, estranei alla manifestazione, sarebbero stati identificati. Intorno alle 21, dopo l’intervento di un avvocato della rete, un agente avrebbe annunciato al megafono che a tutte le persone fermate sarebbe stato contestato il reato di blocco stradale. Alle 22, secondo le segnalazioni, circa quindici persone erano ancora accerchiate.

Quella sera il centralino legale della rete ha ricevuto 25 segnalazioni dell’accerchiamento di centinaia di persone, all’inizio vicino alla Piramide Cestia e successivamente lungo viale Aventino, fino a piazza Albania.

Centinaia di persone circondate dalla polizia per più di due ore, senza potersi allontanare se non dopo aver consegnato i documenti. Identificazioni di massa, riprese video individuali dalla testa ai piedi, fotografie di volti, vestiti, scarpe e perfino degli occhi. Minacce di denunce e sanzioni amministrative fino a tremila euro. È successoa Roma il 30 ottobre, durante una manifestazione, secondo le testimonianze raccolte dallo Hub for defenders , la rete nazionale nata in Italia per proteggere chi partecipa alle manifestazioni, date le norme sempre più restrittive sul dissenso.

La tecnica usata a Roma è chiamata “nassa”, o kettling: consiste nel circondare un gruppo di persone in uno spazio delimitato, impedendogli di uscire o consentendolo solo attraverso varchi controllati dalle forze di polizia. In Italia, osserva la rete, manca una disciplina specifica e organica che ne regoli condizioni di uso, durata, modalità di uscita e garanzie per le persone coinvolte.

“La gestione dell’ordine pubblico non può trasformarsi in un trattenimento collettivo privo di adeguate garanzie, né produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto di protesta”, scrivono le organizzazioni in un comunicato diffuso il primo novembre.

Le segnalazioni del 30 ottobre sono state 37, riconducibili a undici casi distinti tra Roma, Torino e Bologna. A Torino sono state identificate 256 persone, undici accompagnate in questura e dodici denunciate. Tra gli episodi segnalati ci sono tre minorenni condotti in un posto di polizia e successivamente trasferiti altrove, oltre a controlli e perquisizioni di persone dirette al corteo.

A Bologna, dove la questura ha comunicato di aver identificato trecento persone, il centralino ha ricevuto la segnalazione di un ragazzo trattenuto per più di un’ora alla stazione dalla polizia ferroviaria.

Il comunicato dello Hub descrive anche altri metodi che, secondo le testimonianze, si ripetono in città diverse: fermi preventivi prima dell’inizio dei cortei, perquisizioni motivate dal possesso di oggetti comuni, accompagnamenti negli uffici di polizia, identificazioni di minorenni e giornalisti, uso della forza.

A Roma, durante le identificazioni, gli agenti avrebbero ripreso con la videocamera non solo i documenti, ma anche caratteristiche fisiche delle persone fermate e i dettagli dell’abbigliamento. Una raccolta di immagini che solleva interrogativi sulla tutela dei dati personali e sulla proporzionalità degli interventi.