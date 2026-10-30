“Io ero lì solo per vedere”, è una delle risposte che Luca Villa, procuratore del tribunale dei minori di Milano, ha raccolto dai colloqui con i 36 minori arrestati per i disordini del 17 e 18 ottobre a Milano. Non erano andati in piazza per una rivendicazione precisa, non appartenevano a un gruppo politico o a un collettivo e non sempre sapevano spiegare che cosa avesse provocato la mobilitazione quel giorno e nei giorni precedenti. “Sono andato per vedere la rivoluzione”, ha detto uno di loro, durante l’udienza di convalida dell’arresto.

Erano andati a piazza Duomo, nel centro di Milano, perché avevano intercettato dei messaggi sui social media e sulle chat e volevano essere presenti. Qualcuno ha raccontato durante l’udienza di essersi trovato dentro un negozio e di aver cominciato a portare via la merce. “Ne sono stato attratto e mi sono lasciato trascinare”, ha spiegato uno di loro.

“Un fenomeno simile a quello del branco o dello stadio, una specie di challenge come nei videogiochi”, spiega il procuratore, che sottolinea di essersi trovato davanti ragazzi molto giovani e poco coscienti delle conseguenze dei loro gesti.

È da queste testimonianze che si può provare a comprendere cosa è successo a Milano, in particolare il 18 ottobre, quando centinaia di ragazzi molto giovani hanno assaltato i negozi del centro. Un episodio senza precedenti recenti per dimensioni e per l’età dei protagonisti, che ha posto problemi sia sul piano della gestione dell’ordine pubblico sia su quello delle procedure adottate nei confronti dei ragazzi.

Ma che, secondo il magistrato, rischia di essere letto in modo incompleto se ci si concentra solo sulle devastazioni e sulla risposta repressiva, senza interrogarsi su chi siano gli adolescenti coinvolti e su che cosa li abbia spinti a partecipare.