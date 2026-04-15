A Voghera (Pavia) il candidato sindaco del centrodestra ha fatto affiggere dei manifesti elettorali con l’immagine di un finocchio e la scritta “non farti infinocchiare”, alludendo al candidato sindaco del centrosinistra, che è gay (1). A Fermo si è candidato a sindaco un attore porno il cui programma prevede la riapertura delle case chiuse (2) (3). A Roma un ex ultrà di calcio pluripregiudicato e oggi influencer sta facendo campagna elettorale con l’intento di candidarsi a sindaco (4).
A Vigevano (Pavia) si è candidato a sindaco un avvocato diventato noto per aver difeso Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (5). A Catanzaro il candidato sindaco di centrodestra ha fatto scegliere il simbolo della sua lista agli utenti di Facebook, ma poi ha detto che non ha vinto il suo preferito (6). A Mortara (Pavia) l’ex candidato sindaco del Partito democratico ha cambiato idea e ora appoggia il candidato sindaco del centrodestra (7).
A Civitanova Marche (Macerata) il sindaco eletto con Forza Italia ha cambiato idea ed è diventato il primo sindaco in Italia del partito del generale Vannacci (8). A Gerre de’ Caprioli (Cremona) il sindaco ama cucinare e mangiare le nutrie ed è stato per questo attaccato non solo da alcuni animalisti ma anche dal noto virologo Matteo Bassetti (9). A Teulada (Sulcis-Iglesiente) il sindaco ha dichiarato che il ritrovamento di un cane randagio sulla statale è stato “un importante risultato ottenuto nonostante un attacco mediatico senza precedenti” (10).
A Capri (Napoli) il sindaco ha vietato i buttadentro dei ristoranti (11). A Terni il sindaco ha comprato un pullman da cinquanta posti personalizzato con le immagini dei suoi supereroi preferiti, da Hulk a Capitan America (12). A Bassano del Grappa (Vicenza) il sindaco ha convocato i proprietari dei bar perché mentre passava la via crucis del venerdì santo molti clienti ai tavolini hanno schiamazzato e rumoreggiato (13).
A Milano ha aperto un bar che propone colazioni lente “per vivere il rituale del pasto mattutino lontano dalla fretta metropolitana” (14). A Cologno Monzese (Milano) il cliente di un bar si è lamentato pubblicamente della lentezza degli altri clienti e ha scritto sui social media “alla mattina rapidi che c’ho la vita davanti da vivere” (15). A Milano un costoso negozio di occhiali nel quadrilatero della moda ha aperto al suo interno un bar perché secondo i titolari la tendenza degli esercizi di lusso in città è trasformarsi in locali ibridi (16).
A Roma un bar del quartiere Garbatella diventato famoso grazie alla serie televisiva I Cesaroni ha chiuso per trasformarsi in un’osteria chiamata Garbata e bella (17). A Torino un barista di 84 anni chiamato “nonno zabaione” è diventato famoso mostrando su TikTok come prepara le sue creme (18). A Villasanta (Monza) un bar ha bandito la Coca-Cola e serve solo Gaza Cola (19). A Castell’Arquato (Piacenza) quattro giovani clienti di un bar sono stati denunciati perché dopo una bevuta si sono portati a casa una sedia del locale (20).
A Goito (Mantova) il referente della Confcommercio ha scritto una lettera a un quotidiano sostenendo che i sorrisi dei commessi nei negozi aperti a Pasqua sono falsi perché in realtà odiano i clienti dei giorni festivi (21). A Bassano del Grappa (Vicenza) un artista sta realizzando dei murales sulle serrande dei negozi chiusi (22). A Vercelli negli ultimi tredici anni ha chiuso il 35 per cento dei negozi (23). Nell’area montuosa del Nevegal (Belluno) l’unico negozio di alimentari è stato chiuso perché l’incasso si era ridotto a meno di dieci euro al giorno a causa dello spopolamento (24).
A Cheremule (Sassari) il comune offre un locale gratuito a chi ci aprirà un negozio di alimentari, di cui il paese è rimasto privo a causa dello spopolamento (25). A Marsicovetere (Potenza) per combattere lo spopolamento il comune regalerà 125 euro al mese per tre anni a chi prenderà in affitto una casa nel centro storico (26). La regione Friuli-Venezia Giulia aprirà nei comuni spopolati di montagna decine di negozi di beni essenziali con distributori automatici, disponibili 24 ore al giorno (27). Il comune di Minervino Murge (Barletta) ha perso il 60 per cento dei residenti negli ultimi cinquant’anni (28).
Ad Assago (Milano) una multinazionale di rilevazioni demoscopiche ha annunciato il licenziamento di 46 lavoratori perché l’anno prossimo i sondaggi del festival di Sanremo saranno realizzati con l’intelligenza artificiale (29). A Modena una cassiera è stata licenziata per non aver battuto uno scolapasta e una pentola (30). A Milano il magazziniere di un negozio è stato licenziato perché si è presentato al lavoro ubriaco, ma il giudice lo ha reintegrato ritenendo che bastava una sospensione (31). A Taranto un medico dirigente dell’azienda sanitaria locale è stato licenziato perché truccava le liste d’attesa (32). A Vergato (Bologna) un bidello di una scuola superiore è stato licenziato perché mandava alle studenti foto di se stesso a torso nudo (33).
A Rho (Milano) un’associazione propone eventi in cui si fa ginnastica nudi (34). Al Lido di Venezia un artista che per una performance si era sdraiato sulla spiaggia nudo e ricoperto di vernice bianca ha creato allarme perché è stato scambiato per un cadavere (35). A Rovigo un uomo passeggiava in stazione nudo con i tacchi a spillo e uno zainetto (36). A Brugherio (Monza) un uomo che correva nudo in centro si è accorto che alcuni vigili urbani lo inseguivano e allora si è nascosto in una chiesa (37). A Reggio Emilia un influencer ha realizzato un manifesto di se stesso nudo per sensibilizzare sul tema della sicurezza in città, ma il comune ne ha vietato l’affissione (38).
A Inverigo (Como) un uomo con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi all’ex moglie è stato arrestato perché dormiva nel box della casa in cui vivevano insieme, ma il giudice lo ha assolto perché non aveva un altro posto dove passare la notte (39). Ad Arezzo il comune ha sostituito le vecchie panchine con un nuovo modello senza schienale e la seduta più stretta per impedire ai senza tetto di usarle come giacigli, ma l’esperimento non ha funzionato e i senza tetto ci dormono sopra lo stesso, anche se in equilibrio precario (40). A San Benedetto del Tronto (Ascoli) la polizia ha sgomberato i senza tetto che dormivano davanti a una chiesa, i quali poche ore dopo sono tornati nello stesso luogo a riprendersi gli stessi giacigli (41). A Teano (Caserta) un uomo si è addormentato sdraiandosi davanti al municipio e quando sono arrivati i carabinieri ha rivendicato il suo diritto ad assopirsi al sole in piazza (42).
A Cagliari il nuovo stadio di calcio ospiterà anche un albergo di lusso e alcune suite avranno l’affaccio diretto per vedere le partite, per un costo superiore ai mille euro a notte (43). A Roma tre alberghi di lusso hanno ottenuto in prestito gratuito alcuni busti provenienti dagli scavi di Ostia Antica, che ora espongono nelle loro hall (44). A Milano una notte in albergo durante il salone del mobile costerà in media 598 euro, contro i 173 nei periodi senza eventi (45) (46), mentre un appartamento in centro arriva a cinquemila euro a settimana (47). Secondo il Guardian Milano è la nuova Dubai (48).
Al largo di Lampedusa (Agrigento) 19 persone migranti sono morte di freddo tentando di raggiungere le coste italiane (49). Al largo di Lampedusa 32 persone migranti rimaste per ore aggrappate alla chiglia di un’imbarcazione rovesciata hanno detto che altre settanta-ottanta sono annegate nel naufragio (50). Nel porto di Lampedusa una nave della ong Sea watch è stata sottoposta a fermo e rischia una multa di diecimila euro perché ha salvato 44 persone migranti bloccate da una settimana su una piattaforma petrolifera (51). Dall’inizio dell’anno ogni giorno sono morte in media sette persone che tentavano di raggiungere le coste della Sicilia (52).
A Strasburgo (Francia) la corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per i trattamenti inumani e degradanti subiti da un ragazzo migrante nel centro per richiedenti asilo di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) (53). A Torino un ispettore di polizia, ex direttore del centro di permanenza per il rimpatrio, è indagato con l’accusa di aver insultato e minacciato una persona migrante (54) (55). A Treviso un richiedente asilo che da mesi vive al freddo in un parcheggio insieme a una cinquantina di altre persone migranti si è sdraiato sulla tangenziale bloccando il traffico per protesta (56). A Remanzacco (Udine) 21 immigrati dormivano nella fabbrica di sigarette contraffatte per la quale lavoravano in nero (57).
Secondo un osservatorio statistico di Mestre (Venezia) i lavoratori immigrati hanno una probabilità di morire sul lavoro tre volte superiore a quelli italiani (58). Nella baraccopoli di Torretta Antonacci (Foggia) un bracciante immigrato dal Gambia si è impiccato dopo aver aspettato cinque anni il permesso di soggiorno (59) (60). A Brescia una donna di origine nigeriana che viveva in Italia da 35 anni è morta per lo stress pochi minuti prima che cominciasse l’esame per ottenere la cittadinanza (61).
Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.
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