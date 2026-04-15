A Voghera (Pavia) il candidato sindaco del centrodestra ha fatto affiggere dei manifesti elettorali con l’immagine di un finocchio e la scritta “non farti infinocchiare”, alludendo al candidato sindaco del centrosinistra, che è gay (1). A Fermo si è candidato a sindaco un attore porno il cui programma prevede la riapertura delle case chiuse (2) (3). A Roma un ex ultrà di calcio pluripregiudicato e oggi influencer sta facendo campagna elettorale con l’intento di candidarsi a sindaco (4).

A Vigevano (Pavia) si è candidato a sindaco un avvocato diventato noto per aver difeso Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (5). A Catanzaro il candidato sindaco di centrodestra ha fatto scegliere il simbolo della sua lista agli utenti di Facebook, ma poi ha detto che non ha vinto il suo preferito (6). A Mortara (Pavia) l’ex candidato sindaco del Partito democratico ha cambiato idea e ora appoggia il candidato sindaco del centrodestra (7).

A Civitanova Marche (Macerata) il sindaco eletto con Forza Italia ha cambiato idea ed è diventato il primo sindaco in Italia del partito del generale Vannacci (8). A Gerre de’ Caprioli (Cremona) il sindaco ama cucinare e mangiare le nutrie ed è stato per questo attaccato non solo da alcuni animalisti ma anche dal noto virologo Matteo Bassetti (9). A Teulada (Sulcis-Iglesiente) il sindaco ha dichiarato che il ritrovamento di un cane randagio sulla statale è stato “un importante risultato ottenuto nonostante un attacco mediatico senza precedenti” (10).

A Capri (Napoli) il sindaco ha vietato i buttadentro dei ristoranti (11). A Terni il sindaco ha comprato un pullman da cinquanta posti personalizzato con le immagini dei suoi supereroi preferiti, da Hulk a Capitan America (12). A Bassano del Grappa (Vicenza) il sindaco ha convocato i proprietari dei bar perché mentre passava la via crucis del venerdì santo molti clienti ai tavolini hanno schiamazzato e rumoreggiato (13).

A Milano ha aperto un bar che propone colazioni lente “per vivere il rituale del pasto mattutino lontano dalla fretta metropolitana” (14). A Cologno Monzese (Milano) il cliente di un bar si è lamentato pubblicamente della lentezza degli altri clienti e ha scritto sui social media “alla mattina rapidi che c’ho la vita davanti da vivere” (15). A Milano un costoso negozio di occhiali nel quadrilatero della moda ha aperto al suo interno un bar perché secondo i titolari la tendenza degli esercizi di lusso in città è trasformarsi in locali ibridi (16).