Nei giorni scorsi ha fatto discutere la notizia che la Volkswagen vorrebbe usare uno dei suoi impianti tedeschi per fabbricare armi e salvare così 2.300 posti di lavoro. Il Financial Times ha riferito che il gruppo tedesco è in trattative con l’azienda israeliana Rafael Advanced Defence Systems per costruire componenti per il sistema di difesa antimissilistico Iron dome. La fabbrica prescelta è quella di Osnabrück, nel Land della Bassa Sassonia, dove tutt’ora si produce il suv T-Roc Cabrio. L’impianto è destinato alla chiusura nell’autunno del 2027, come prevede il piano di ristrutturazione della casa automobilistica, che ha deciso di tagliare 35mila posti di lavoro entro il 2035.

La Volkswagen non è un caso isolato. Secondo il Wall Street Journal, il governo statunitense si è rivolto a gruppi come General Motors e Ford per rafforzare la produzione di armi. In Europa, intanto, il 30 marzo la Renault ha confermato di essere al lavoro su un drone terrestre a uso militare e civile: il progetto sarà sviluppato con la belga John Cockerill, proprietaria del costruttore di veicoli militari Arquus. A febbraio, invece, il gruppo francese aveva annunciato la creazione di Chorus, una joint venture con la Turgis et Gaillard: saranno prodotti droni nello stabilimento di Le Mans.

Nel settore europeo dell’auto si fa strada l’idea che la produzione di armi sia una delle soluzioni migliori per compensare le enormi difficoltà generate dalle condizioni poco favorevoli del mercato mondiale, in particolare dall’agguerrita concorrenza cinese. Tutto questo succede in un periodo in cui l’Unione europea, rimasta orfana della tradizionale protezione militare degli Stati Uniti e lasciata sola di fronte alla minaccia della Russia (Donald Trump ripete ormai ogni giorno di voler uscire dalla Nato), ha deciso di armarsi in proprio, lanciando un piano d’investimenti da centinaia di miliardi di euro.