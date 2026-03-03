Chi ha bambini piccoli spesso ha un problema: non sa a chi affidarli. Nei paesi con pochi servizi e pochi sussidi, una famiglia con entrambi i genitori che lavorano e due figli piccoli può spendere per accudirli quanto per l’affitto. Questo spinge molte coppie ad aspettare prima di pensare a una gravidanza. Oppure costringe le madri a restare a casa.

È un tema su cui i politici fanno sentire puntualmente la loro voce, scrive l’Economist. Negli Stati Uniti, il vicepresidente JD Vance ha implorato le donne di fare più figli, ma finora l’amministrazione repubblicana ha fatto poco di concreto per convincerle. I democratici sono stati più intraprendenti: a novembre la governatrice del New Mexico ha reso gratuita per tutte le famiglie l’assistenza all’infanzia; il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani intende seguirla; il Vermont e Washington hanno stanziato sussidi generosi.

L’Australia ha deciso di estendere l’accesso ai centri sovvenzionati; il Regno Unito dallo scorso settembre garantisce trenta ore di nido gratuito a settimana alle famiglie con un reddito inferiore a centomila sterline (circa 120mila euro); la Spagna ha stanziato 175 milioni di euro per un piano simile rivolto ai contesti vulnerabili; da luglio, i genitori neozelandesi con stipendi medio-bassi possono farsi rimborsare il 40 per cento delle spese per i servizi all’infanzia (prima era il 25 per cento); e a partire dal 2029 per quelli olandesi, se lavorano, il rimborso sarà del 96 per cento.

Tuttavia, anche se l’idea di sostenere le famiglie e far crescere insieme i più piccoli è allettante, alcune ricerche indicano che i nidi e le scuole dell’infanzia universali e gratuiti (o quasi) possono addirittura avere un effetto nocivo su bambine e bambini.