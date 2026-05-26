È il primo atto giudiziario a colpire la catena di comando accusata di avere istituzionalizzato la tortura e lo sfruttamento di migliaia di migranti e rifugiati. E punta i riflettori sul sistema invece che sui singoli responsabili, mettendo in luce anche le responsabilità delle politiche dell’Unione europea. Le accuse sollevate da organizzazioni umanitarie e dalle parti civili evidenziano la complicità nel finanziare e supportare la cosiddetta guardia costiera libica, responsabile di intercettazioni illegali in mare e abusi nei centri di detenzione.

Il 19 maggio all’Aja, nei Paesi Bassi, è comparso davanti alle giudici della prima camera della Corte penale internazionale (Cpi) Khaled Mohamed Ali El Hishri, noto in Libia come Al Buti, il generale libico che insieme a Osama Almasri e altri ufficiali gestiva il centro di detenzione per migranti di Mitiga. Su di lui pensano 17 capi d’imputazione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità: strupri, torture, omicidi, detenzioni arbitrarie, persecuzioni compiute tra il 2015 e il 2020 contro migliaia di persone. È l’inizio di un procedimento giudiziario storico, il primo caso arrivato in tribunale dopo anni di indagini della Cpi sui crimini commessi in Libia dopo la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011.

El Hishri è il primo indagato a comparire davanti alla Cpi. Le accuse a suo carico – tortura, detenzione arbitraria, stupro, omicidio, riduzione in schiavitù, persecuzione – riguardano crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi tra il 2015 e il 2020 nella prigione di Mitiga, vicino all’aeroporto militare della città, dove almeno 5.140 persone sarebbero state arrestate, detenute e sistematicamente torturate. El Hishri è un nome di spicco della Forza speciale di deterrenza (Rada) ed è allo stesso livello di Osama Almasri, l’ufficiale che invece l’Italia non ha consegnato alla corte penale e ha rimpatriato in Libia con un volo di stato.

Nelle prime udienze, i procuratori hanno elencato le accuse basate sulle testimonianze tra le più pesanti del processo: sopravvissuti che hanno raccontato i crimini nel carcere di Mitiga contro donne, uomini e bambini. Era la prima volta che il loro racconto veniva formalmente ascoltato da una corte internazionale e preso in considerazione.

El Hishri era un torturatore, secondo il racconto dei testimoni. L’avvocato del generale, l’egiziano Yasser Mohamed Ahmed Hassan, nella sua replica, ha sostenuto che il tribunale dell’Aja non ha giurisdizione sui fatti imputati al suo assistito e che questo dovrebbe essere processato in Libia.