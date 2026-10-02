Una stagione degli uragani (giugno-novembre) così tranquilla nell’oceano Atlantico non si vedeva da tempo, anzi, forse non si era mai vista. Da quando sono cominciate le rilevazioni affidabili, all’inizio del novecento, non era mai successo che, arrivati alla fine di settembre, non si fosse formato neanche un uragano. Settembre oltretutto è il mese in cui normalmente si registra la massima frequenza di cicloni tropicali e uragani nel bacino atlantico, e non vederne neanche uno è davvero sorprendente.

Anche se il mare è ancora molto caldo, e le condizioni sarebbero quindi ideali per la formazione degli uragani, quest’anno bisogna tenere conto di un’anomalia: la presenza di venti forti in alta quota sull’Atlantico, legata al fenomeno climatico del Niño, che ha raggiunto livelli record. Questo ha portato all’assenza di uragani nell’Atlantico, mentre stanno diventando più frequenti e intensi nel Pacifico.