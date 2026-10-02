Una stagione degli uragani (giugno-novembre) così tranquilla nell’oceano Atlantico non si vedeva da tempo, anzi, forse non si era mai vista. Da quando sono cominciate le rilevazioni affidabili, all’inizio del novecento, non era mai successo che, arrivati alla fine di settembre, non si fosse formato neanche un uragano. Settembre oltretutto è il mese in cui normalmente si registra la massima frequenza di cicloni tropicali e uragani nel bacino atlantico, e non vederne neanche uno è davvero sorprendente.
Anche se il mare è ancora molto caldo, e le condizioni sarebbero quindi ideali per la formazione degli uragani, quest’anno bisogna tenere conto di un’anomalia: la presenza di venti forti in alta quota sull’Atlantico, legata al fenomeno climatico del Niño, che ha raggiunto livelli record. Questo ha portato all’assenza di uragani nell’Atlantico, mentre stanno diventando più frequenti e intensi nel Pacifico.
Alta pressione subtropicale
Gli uragani nell’Atlantico influiscono anche sulle condizioni meteorologiche nel bacino del Mediterraneo. Spostandosi verso nord si trasformano in normali cicloni delle medie latitudini, contribuendo a rendere le correnti atlantiche più ondulate e capaci di spingere le perturbazioni verso il Mediterraneo. In assenza di queste perturbazioni atlantiche, com’è successo a settembre, il tempo tende a rimanere stabile per effetto del dominio dell’alta pressione subtropicale, che sta diventando più persistente a causa del riscaldamento globale.
La prossima settimana le condizioni dovrebbero cambiare, favorendo l’arrivo di piogge, ma rimane una forte incertezza nelle previsioni. Le piogge potrebbero essere abbondanti lungo il versante tirrenico e in Emilia-Romagna, e nella norma altrove, mentre le temperature resteranno superiori alla media su tutta la penisola.
Temperature dal 5 all’11 ottobre
Gradi centigradi in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
Precipitazioni dal 5 all’11 ottobre
Millimetri di pioggia in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent’anni. Elaborazione dati: European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf).
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