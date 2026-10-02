Secondo un rapporto annuale appena pubblicato, i ghiacciai svizzeri si sono ridotti del 5,5 per cento nei primi otto mesi del 2026, dopo un’estate segnata da ondate di caldo senza precedenti e un inverno con scarse nevicate. La riduzione del volume di ghiaccio, di poco inferiore al record del 2022, porta la perdita totale dal 2021 al 19,4 per cento.

La Svizzera ha perso quasi un quinto del suo ghiaccio alpino in appena cinque anni, un evento che sta modificando drasticamente il paesaggio, con ghiacciai che si trasformano in deserti rocciosi simili a quelli lunari.

Matthias Huss, glaciologo del Politecnico federale di Zurigo (Eth) e autore principale del rapporto, ha sottolineato che molte persone non si rendono conto del ritmo a cui i ghiacciai si stanno sciogliendo né del fatto che solo una generazione fa alcune aree ora brulle erano coperte da centinaia di metri di ghiaccio. Gli scienziati svizzeri non hanno ancora stabilito quanti ghiacciai sono scomparsi nel 2026, ma hanno già constatato la perdita di molti di piccole dimensioni.

“Ne ho visitato uno la settimana scorsa e mi ha fatto un’enorme impressione immergermi in un paesaggio lunare dove, solo pochi anni fa, c’era ghiaccio ovunque”, racconta Huss. “Ora è un deserto roccioso con qualche blocco di ghiaccio qua e là che si sta sciogliendo velocemente”.