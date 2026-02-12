Per molto tempo, la biodiversità dei ghiacciai è rimasta fuori dall’immaginario collettivo e anche dalle priorità della ricerca. “Per almeno due motivi”, spiega. Il primo è culturale: il ghiacciaio è stato a lungo considerato un luogo estremo e inospitale, una semplice riserva d’acqua. Il secondo è logistico: spesso è difficile da raggiungere, richiede competenze tecniche, tempo, risorse economiche, fatica. “Vent’anni fa eravamo in pochi a occuparci di questi ambienti e, soprattutto, della loro biodiversità. Oggi oggi c’è molto più interesse”, aggiunge Mauro Gobbi, ricercatore del Muse e tra i pionieri italiani dell’ecologia glaciale.

“Non è vero che sul ghiacciaio non c’è vita: ci sono i batteri e diverse specie animali e vegetali. Stiamo cercando di capire di più della diversità biologica di questi ambienti”, racconta.

Il rumore delle rocce che franano si sovrappone a quello degli scarponi che scricchiolano su un terreno di pietre e ghiaccio. Virginia Toscano Rivalta, che sta facendo un dottorato di ricerca all’università Statale di Milano e al Museo delle scienze di Trento (Muse), cammina sul ghiacciaio del Cedec, nell’omonima valle, in Lombardia, a 2.700 metri di d’altezza. Si volta verso il punto da cui proviene il suono della frana, scruta la lingua di ghiaccio e poi riprende il lavoro.

Il ritiro dei ghiacciai è uno degli indicatori più evidenti della crisi climatica. Significa perdita di acqua, di stabilità dei terreni, ma anche di memoria: nel ghiaccio sono conservati segnali del passato che nessun altro archivio naturale custodisce allo stesso modo. È infine una perdita di habitat e di specie che si sono adattate all’ambiente glaciale. “Una volta che un ghiacciaio scompare, non lo puoi ricreare. Non è come un bosco che puoi ripiantare”, afferma Gobbi.

Lui e un team di ricercatori e ricercatrici, di cui fa parte anche Toscano Rivalta, stanno lavorando a un progetto che si chiama PrioritIce, coordinato dal professore Francesco Ficetola della Statale. L’obiettivo è studiare come cambiano le comunità biologiche mentre il ghiacciaio si ritira, così da individuare aree prioritarie per la conservazione della biodiversità.

“La domanda non riguarda solo chi vive qui, ma come cambia l’insieme di specie che ci vivono con la fusione del ghiaccio, così da comprendere come stanno evolvendo gli ecosistemi di alta montagna”, spiega Ficetola. È questo il lavoro che Toscano Rivalta sta portando avanti su tre ghiacciai alpini: Cedec (gruppo Ortles-Cevedale), Trobio (Alpi Orobie) e Vedretta d’Amola (gruppo della Presanella).