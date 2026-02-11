Il regime dell’Avana è davvero vicino alla sua fine? Donald Trump riuscirà laddove tutti i suoi predecessori hanno fallito? Dopo la prova di forza degli statunitensi a Caracas, con il sequestro del presidente Nicolás Maduro a inizio gennaio, Cuba è finita nel mirino dell’amministrazione americana e in particolare di Marco Rubio, segretario di stato e figlio di esuli cubani a Miami.

Gli Stati Uniti cercano di rovesciare il regime castrista a Cuba da più di sessant’anni. L’episodio più conosciuto è naturalmente quello dello sbarco nella baia dei Porci del 1961, culminato in un fiasco degli esuli cubani sostenuti da Washington. Da allora l’isola è stata costantemente sottoposta a sanzioni economiche, fatta eccezione per un breve periodo ai tempi del presidente Barack Obama.

Washington sta cercando di strangolare Cuba con un blocco petrolifero. Il Venezuela, che in precedenza consegnava all’isola buona parte del petrolio di cui aveva bisogno in cambio dell’invio di medici e forze di sicurezza, ha interrotto la fornitura a causa delle pressioni statunitensi. Il Messico, secondo fornitore di Cuba, è stato sottoposto a forti pressioni affinché chiuda i rubinetti. Il risultato è catastrofico.

Il blocco arriva in un momento in cui Cuba è già considerevolmente indebolita. La grave crisi economica che colpisce l’isola da cinque anni ha provocato l’esodo di due-tre milioni di persone. Le interruzioni di corrente elettrica rendono difficile la vita quotidiana, mentre il turismo è bloccato e la popolazione è esasperata da una situazione economica drammatica.