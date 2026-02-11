A gennaio un allevatore greco si è impiccato dopo aver dovuto abbattere il suo gregge di pecore nel comune di Vrontou, nella Pieria. Il corpo dell’uomo, 52 anni, è stato trovato dal fratello nel magazzino della casa alle prime luci dell’alba. Il presidente dell’Associazione apicoltori della Pieria, Nikos Tsertikídis, ha affermato in un post su Facebook che il suicidio era avvenuto dopo l’eliminazione delle sue mille pecore.

Il governo greco è alle prese con un’epidemia di vaiolo ovino e caprino che ha già causato l’abbattimento di circa mezzo milione di animali. Il primo focolaio è stato individuato il 21 agosto 2024, nel nord del paese. Da allora la malattia si è estesa senza controllo. Secondo i dati del comitato scientifico nazionale per la gestione e il controllo del vaiolo, tra l’agosto 2024 e il dicembre 2025 sono stati confermati 1.985 casi in 2.449 allevamenti del paese, con la soppressione di 450.233 animali.

Tuttavia, il governo esclude la vaccinazione, anche se è raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità animale e dalla Commissione europea. La ragione principale è di natura economica, e riguarda la feta, il formaggio tipico greco.

L’80 per cento del latte ovino e caprino prodotto in Grecia è destinato alla produzione della feta, spiega il microbiologo Raúl Rivas, dell’università di Salamanca. E, di questa produzione, il 65 per cento è esportato. Quindi “se si decidesse di fare i vaccini, come vorrebbero alcuni allevatori, la Grecia perderebbe il suo status di paese indenne dal vaiolo ovino e sarebbe dichiarato paese dove la malattia è endemica, con pesanti restrizioni alle esportazioni”.