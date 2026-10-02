Cos’è successo al paese di Fellini per ritrovarsi in una situazione simile? All’indomani della premiazione veneziana la stampa locale non ha usato mezzi termini. Una “disfatta”, ha scritto La Repubblica. “L’ennesima conferma della debolezza” del cinema nazionale, “prigioniero di un’eccessiva chiusura in se stesso”, incalzava il Corriere della Sera.

Premiato per il suo velenoso commento a The echo chamber – uno dei cinque film italiani in concorso – Cristian Poletti rifiuta di cedere al fatalismo: “Il nostro cinema dispone di un vivaio di talenti”, vuole credere questo dipendente dell’università di Padova, che ha preso due settimane di ferie per seguire il festival. “Il problema è che le risorse sono monopolizzate da una generazione che ormai ha fatto il suo tempo”.

A essere onesti un premio è stato consegnato in realtà l’8 settembre sulla laguna a un italiano: quello per la critica più tagliente lasciata sul “Muro del pianto”, dove i visitatori sono invitati, per gioco e su un semplice foglio di carta, a denigrare il programma del festival.

Il 12 settembre a Venezia si respirava un’aria di déjà-vu: nessun italiano figurava nella lista dei premiati della Mostra internazionale d’arte cinematografica . L’assenza di premi, per di più in casa, si è aggiunta alla mancanza di registi italiani nelle sezioni principali dei festival di Berlino e di Cannes all’inizio dell’anno. È da più di dieci anni che un italiano non vince un Leone d’oro (Gianfranco Rosi nel 2013), un Orso d’oro (lo stesso Rosi nel 2016) o un Oscar (Paolo Sorrentino nel 2014), per non parlare della Palma d’oro (Nanni Moretti nel 2001).

Di fatto, l’83ª edizione della Mostra arriva dopo anni tormentati per il settore. Nonostante alcuni successi popolari, come C’è ancora domani (2023) di Paola Cortellesi, il settore sta affrontando una crisi dopo l’altra. Dalla fine della pandemia di covid-19 il suo modello industriale è in difficoltà, mentre la creazione artistica fatica a rinnovarsi in un paese dal declino demografico irreversibile.

Inoltre l’arrivo al potere dell’estrema destra con il governo di Giorgia Meloni nel 2022 ha reso il cinema il terreno di uno scontro che ha lasciato il segno; il meccanismo degli aiuti pubblici è rimasto a lungo bloccato, anche se l’attuale ministro della cultura Alessandro Giuli sta moltiplicando i gesti di distensione.

Riconfermato a maggio alla direzione artistica della Mostra, Alberto Barbera ridimensiona la questione. “Il settore è rimasto fermo per quasi un anno (tra il 2023 e il 2024), il tempo necessario affinché i crediti di imposta (il cosiddetto tax credit) venissero rinegoziati. Di conseguenza, la maggior parte dei film non era pronta né per Berlino né per Cannes. Per Venezia invece sì e ho avuto l’imbarazzo della scelta”.

Per Barbera, che paragona il settore a una “congrega” sempre pronta a “piangersi addosso”, il cinema italiano soffre innanzitutto di “sovrapproduzione”: nel 2025 sono stati autorizzati 403 film (contro i 290 della Francia), un totale raddoppiato nel giro di un decennio, spinto dal successo delle piattaforme di streaming.

“Si è privilegiata la quantità a scapito della qualità. Accanto a un successo ci sono tanti film brutti che nessuno ha visto”, lamenta Barbera. “Nonostante questo emergono talenti capaci di parlare ai giovani attraverso un cinema di genere”.

Barbera cita L’estranea di Paolo Strippoli che a 33 anni ha festeggiato la sua prima selezione in concorso. Il film fa un quadro spaventoso del paese, prigioniero di un ingranaggio in cui un male ne attira un altro e dove perfino le scene di gioia, come durante la vittoria dell’Italia ai mondiali del 2006, hanno un profumo di disastro.