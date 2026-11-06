Per il 5 novembre il Centro funzionale della Sardegna aveva emesso un’allerta rossa: si temeva il peggio perché temporali molto intensi e persistenti avrebbero potuto provocare piene importanti nei corsi d’acqua della parte orientale dell’isola. Fortunatamente le condizioni meteorologiche sono state leggermente diverse da quelle previste, quanto basta per evitare il peggio.

Lo scirocco, che avrebbe dovuto spingere i temporali verso l’interno, è stato più debole di quanto ipotizzato e i violenti nubifragi, che comunque ci sono stati, si sono scaricati prevalentemente in mare, a pochi chilometri dalla costa. È un esempio di incertezza previsionale in cui anche piccoli scarti possono produrre conseguenze molto diverse.