Le conseguenze in alcuni casi sono state molto pesanti: il quotidiano spagnolo El País racconta che in Malawi circa quindicimila persone lgbt malate di aids non possono più rivolgersi alle cliniche loro dedicate per ottenere i farmaci antiretrovirali, e ora devono rivolgersi agli ospedali pubblici, dove vengono discriminate, in un paese che considera illegali le relazioni omosessuali.

Successivamente altri paesi hanno seguito l’esempio di Washington: anche Francia, Germania, Giappone e Regno Unito hanno ridotto i loro budget per gli aiuti, che a livello globale si sono ridotti di un quinto da un anno all’altro. Sono sorte subito gravi preoccupazioni per l’Africa, in particolare per quegli stati che dipendono fortemente dalla generosità dei donatori stranieri, come Sud Sudan, Somalia, Malawi, Liberia e altri ancora.

Poco più di un anno fa il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il taglio drastico degli aiuti destinati all’estero, in particolare quelli erogati dall’Usaid, l’agenzia per lo sviluppo internazionale. L’anno scorso questi stanziamenti sono scesi al punto più basso degli ultimi dieci anni, cioè a 7,8 miliardi di dollari contro i 12 miliardi dell’anno precedente.

Gli esempi di questo tipo sono tanti, ma altrettante erano le critiche a un sistema che, secondo alcuni, alimentava la corruzione e il clientelismo. “Alcuni aiuti servivano a soddisfare bisogni urgenti in posti come il Sudan, devastato dalla guerra. Tuttavia, per com’era strutturato, il sistema permetteva a troppi governi di scrivere i propri bilanci potendo contare su un flusso di dollari provenienti dall’estero”, scrive il Washington Post, constatando che nonostante i tagli l’economia dell’Africa subsahariana “è cresciuta del 4,1 per cento nel 2025 e si prevede che quest’anno il continente supererà la media globale con una crescita del 4,3 per cento”.

Nelle ultime settimane sulla stampa occidentale sono uscite diverse analisi che concordano con questa lettura, notando con una certa sorpresa che il continente non ha sofferto quanto ci si poteva aspettare. “In gran parte del continente le economie si sono dimostrate più resilienti di quanto si pensava”, scrive l’economista Landry Signé in un articolo su Foreign Affairs, notando che “gli esperti avevano avvertito che l’Etiopia sarebbe stata particolarmente colpita dai tagli. Invece all’inizio del 2026 il primo ministro Abiy Ahmed ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita: dall’8,9 per cento del pil al 10,2 per cento”.

“Il futuro dell’Africa sarà definito più dagli investimenti che dagli aiuti”, gli fa eco l’Economist, che cita le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui nel 2026 la crescita economica del continente sarà superiore a quella dell’Asia, e nel mondo 11 dei 15 paesi con la crescita più rapida saranno africani. Questa situazione, stima il giornale, è sì la conseguenza dei prezzi elevati delle materie prime e della forte crescita demografica, ma deriva anche da qualcosa di più profondo, cioè dall’affermazione dell’Africa come nuova destinataria di investimenti, e non solo di beneficenza.

Il settimanale economico ci tiene a notare che non tutti i paesi hanno la stessa storia, e che nel continente ci sono situazioni agli antipodi, come quella del Sudan, devastato dalla guerra, e quella della Nigeria, un paese ricco di petrolio e dove sono nate molte società fintech. Lo scoppio della guerra nel golfo Persico, che ha fatto aumentare i prezzi di carburanti e fertilizzanti, è sicuramente un ostacolo a questa crescita, ma secondo l’Economist non ne compromette le prospettive future.