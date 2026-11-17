All’inizio di novembre, in un giro di vite contro le attività minerarie illegali, le autorità della Guinea hanno lanciato un’operazione su ampia scala per espellere decine di migliaia di cercatori d’oro stranieri che lavoravano senza autorizzazione nella regione di Siguiri, nel nordest del paese, vicino al confine con il Mali. Questo territorio ha importanti riserve aurifere e nel corso degli anni ha attirato molti minatori artigianali anche dall’estero, soprattutto da Mali e Burkina Faso. Secondo le autorità del Mali, dove si sono riversati in massa questi lavoratori, gli espulsi sono stati circa 160mila, e i governi di Bamako e di Ouagadougou hanno dovuto organizzare in tutta fretta dei trasferimenti in camion per riportarli a casa. Ma le persone allontanate dalla Guinea – tra cui ci sono anche togolesi, beninesi e ivoriani – potrebbero essere anche il doppio, scrive Jeune Afrique, che prevede una crisi umanitaria, visto che molti sono rimasti senza alloggio e mezzi di sussistenza. L’11 novembre a Siguiri sono scoppiati anche violenti scontri tra, da una parte, i minatori informali e gli abitanti del posto che protestavano contro le nuove restrizioni e, dall’altra, le forze di sicurezza. In tutto sono morte una decina di persone. Intanto nella città di Kankan sono state emesse le prime 194 condanne di minatori informali guineani e stranieri, ritenuti colpevoli di aver svolto attività illegali. Il governo afferma di voler prendere più saldamente il controllo del settore minerario e di voler tutelare l’ambiente, fa notare su Rfi Abdoul Sacko, attivista del Forum delle forze sociali della Guinea, ma non ha preparato bene il terreno, perché molte persone che vivono e lavorano nell’area di Siguiri non hanno alternative economiche. Si calcola che in questa regione centinaia di migliaia di persone, non solo straniere, dipendano dall’estrazione illegale di minerali.

Criminalizzazione

Dal Sudafrica al Ghana, dalla Repubblica Democratica del Congo allo Zambia, le attività minerarie informali danno da lavorare a circa 13,2 milioni di persone. Si calcola inoltre che questo settore sia il secondo o il terzo a impiegare più manovalanza dopo l’agricoltura e il commercio al dettaglio. Le condizioni di lavoro, oltre che precarie, sono molto pericolose, non solo per i rischi legati alle attività quotidiane, ma anche per la possibile presenza di organizzazioni criminali e gruppi armati in questi siti minerari, che sono controllati dai soggetti più vari. Infine ci sono anche i tentativi di criminalizzare questo tipo di lavoro, ricorda una recente analisi dell’Institute for security studies (Iss) di Pretoria, in Sudafrica. Gli autori, Titilope F. Ajayi e Oluwole Ojewale, partono dal caso di 37 minatori artigianali, tra cui 14 minori (un ragazzo aveva solo 11 anni), che lo scorso settembre sono morti per asfissia mentre erano in custodia delle forze di sicurezza a Minna, nella Nigeria centrosettentrionale. La tragedia aveva scatenato molta indignazione nel paese. Le vittime facevano parte di un gruppo di una settantina di persone che erano state arrestate con l’accusa di svolgere attività illegali da un’unità speciale dedicata alle miniere dei Corpi di sicurezza e difesa civile nigeriani, una formazione paramilitare che risponde al ministero dell’interno. Quelle decine di persone erano state rinchiuse per ore in una cella sovraffollata, troppo calda e senza un’adeguata ventilazione, e in 37 erano morti. Poche settimane fa una commissione d’inchiesta nigeriana ha stabilito che questi decessi si potevano evitare e che le condizioni di detenzione erano disumane.

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Due anni fa aveva fatto invece molto scalpore in Sudafrica il caso di centinaia di minatori informali, i cosiddetti zama-zama, che erano rimasti intrappolati sottoterra ed erano morti in vecchie miniere abbandonate, dopo che le forze di polizia, per stanarli, si erano schierate intorno ai pozzi da cui si calavano sottoterra. Nonostante questi abusi, il settore minerario informale continua a crescere, stima l’Iss, anche per la grande richiesta di queste materie prime. Nella sola Repubblica Centrafricana, per esempio, ci sono 2,6 milioni di minatori artigianali, in aumento di oltre il 2.500 per cento rispetto ai centomila del 2013. A trainare questa crescita è “la crescente domanda di risorse minerarie in un contesto di prezzi elevati delle materie prime”. “In tutta l’Africa l’estrazione mineraria su piccola scala rappresenta una quota sostanziale della produzione mineraria, con un valore annuo in valuta estera compreso tra i 3 e i 5 miliardi di dollari statunitensi. Nel 2022 ha rappresentato una quota compresa tra il 32 e il 41 per cento della produzione totale di oro in Africa, mentre tra il 2017 e il 2023 ha coperto una percentuale tra il 52 e il 74 per cento della produzione globale di tantalio”, scrive l’Iss. Nonostante tutti i pericoli, in un contesto di disoccupazione giovanile e di scarsi livelli d’istruzione è evidente che diventare minatori artigianali è ancora un’opzione attraente per i giovani africani che non hanno altre opportunità. “Molti di loro sono spinti dalla povertà. Criminalizzarli significa esporli ancora di più allo sfruttamento”, scrivono Ajayi e Ojewale. “Le autorità dovrebbero riconoscerli piuttosto come partner nelle economie estrattive, anche attraverso leggi che li proteggano dalle violazioni dei diritti umani. Inoltre dovrebbero espandere le opportunità di lavoro per i giovani, per ridurre il reclutamento nei conflitti armati e la dipendenza dallo sfruttamento minerario”.

Questo testo è tratto dalla newsletter Africana.

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