Quando nel settembre 2023 l’inchiesta su Russell Brand è uscita sul Times, sul Sunday Times e su Channel 4, ho ricevuto un messaggio da un collega giornalista. “Grazie”, mi scriveva. “Pensavo che sarebbe andata a finire come con Jimmy Savile, e cioè che saremmo stati tutti intervistati in un documentario che smascherava Brand l’anno dopo la sua morte”.

Il 9 novembre Brand, 51 anni, è stato condannato a dieci anni e mezzo di carcere, assumendo così quella che potrebbe essere la sua ultima identità agli occhi dell’opinione pubblica. È stato un presentatore tv volgare, un comico scurrile, un attore hollywoodiano che era la parodia di se stesso, un guru della politica, un novax, un cospirazionista e, infine, il leader di una setta cristiana. Ora è uno stupratore.

Una giuria lo ha giudicato colpevole di uno stupro e di tre aggressioni sessuali, assolvendolo da altre due accuse di stupro e da una di tentata violenza sessuale. Mentre lo riportavano in auto nel carcere di Wandsworth, una ragazza ha gridato: “Giustizia per le donne!”.

Nel giro di ventiquattr’ore il comico David Walliams – ex amico di Brand e ospite al matrimonio tra Brand e Katy Perry – è stato accusato di aver usato il suo potere e la sua fama per adescare giovani donne e adolescenti a fini sessuali. Walliams, 55 anni, si è battuto molto per impedire al Guardian e a Itv news (Itn) di pubblicare un’inchiesta su di lui, con la motivazione che avrebbe aggravato il rischio di suicidio. Walliams nega le accuse e al momento non ci sono notizie di indagini su di lui.