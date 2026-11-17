Quando nel settembre 2023 l’inchiesta su Russell Brand è uscita sul Times, sul Sunday Times e su Channel 4, ho ricevuto un messaggio da un collega giornalista. “Grazie”, mi scriveva. “Pensavo che sarebbe andata a finire come con Jimmy Savile, e cioè che saremmo stati tutti intervistati in un documentario che smascherava Brand l’anno dopo la sua morte”.
Il 9 novembre Brand, 51 anni, è stato condannato a dieci anni e mezzo di carcere, assumendo così quella che potrebbe essere la sua ultima identità agli occhi dell’opinione pubblica. È stato un presentatore tv volgare, un comico scurrile, un attore hollywoodiano che era la parodia di se stesso, un guru della politica, un novax, un cospirazionista e, infine, il leader di una setta cristiana. Ora è uno stupratore.
Una giuria lo ha giudicato colpevole di uno stupro e di tre aggressioni sessuali, assolvendolo da altre due accuse di stupro e da una di tentata violenza sessuale. Mentre lo riportavano in auto nel carcere di Wandsworth, una ragazza ha gridato: “Giustizia per le donne!”.
Nel giro di ventiquattr’ore il comico David Walliams – ex amico di Brand e ospite al matrimonio tra Brand e Katy Perry – è stato accusato di aver usato il suo potere e la sua fama per adescare giovani donne e adolescenti a fini sessuali. Walliams, 55 anni, si è battuto molto per impedire al Guardian e a Itv news (Itn) di pubblicare un’inchiesta su di lui, con la motivazione che avrebbe aggravato il rischio di suicidio. Walliams nega le accuse e al momento non ci sono notizie di indagini su di lui.
Quanto a Brand, nella tv britannica e tra i comici il suo comportamento era noto dal 2018. Quando nel gennaio 2019 ho cominciato a contattare possibili fonti raramente lo nominavo nelle email o nei primi messaggi: dicevo solo che stavo indagando su una storia che poteva essere ricondotta a una sorta di #MeToo nel mondo della comicità.
Sono rimasta scioccata dal numero di dirigenti televisivi che dicevano “Ah, certo” quando facevo il nome di Brand. Questa disinvoltura mi ha fatto infuriare. Oggi quei dirigenti sembrano colpiti da un’amnesia collettiva su quello che sapevano all’epoca.
Brand non è stato smascherato quando è esploso il #MeToo, anche se da quel momento ha cominciato a diffondersi un certo nervosismo per la sua presenza nei programmi televisivi. C’era la sensazione che presto sarebbe toccato anche a lui. Poco dopo è cominciato il suo allontanamento dai mezzi d’informazione tradizionali – in precedenza aveva perfino curato un numero del New Statesman – e l’avvicinamento al sottobosco dei complottisti su internet.
Nei suoi primi video si è cimentato con generi diversi – dai consigli sentimentali alle farneticazioni pseudoterapeutiche – prima di approdare a quella che su internet è diventata un’oasi per i predatori sessuali: l’estrema destra.
Un pessimo spettacolo in tribunale
Durante il processo l’avvocato difensore di Brand, Ian Winter, ha cercato di usare il #MeToo contro le donne che lo avevano denunciato. Ha chiesto perché non si fossero fatte avanti alla fine del 2017 quando, secondo le sue parole squisite, “nel mondo ogni donna si stava chiedendo se avesse subìto un’aggressione sessuale da una persona famosa”.
Ma la spiegazione è semplice: anche se quell’anno alcune donne e alcuni uomini coraggiosi hanno parlato, nel Regno Unito il #MeToo è rimasto incompiuto.
È un errore comune – già osservato nel caso del movimento Black lives matter – dare per scontato che un cambiamento culturale avvenuto negli Stati Uniti possa attraversare il Regno Unito con la stessa velocità e gli stessi effetti. In realtà il #MeToo ha fatto cadere qualche testa, soprattutto tra le più facili – ministri dalle mani lunghe, uomini d’affari che si erano comportati in modo inappropriato in pubblico con le dipendenti –, ma non ha mai avuto la forza che ha avuto negli Stati Uniti.
Ad Harvey Weinstein, il produttore cinematografico la cui caduta ha contribuito a innescare il movimento, sono seguiti Leslie Moonves, amministratore delegato della Cbs; Matt Lauer, il conduttore del programma Today della Nbc; il comico Louis CK; e Charlie Rose, il veterano delle interviste televisive, licenziato dalla Cbs e dalla Pbs. Il processo a Bill Cosby è cominciato nel 2018, nonostante le accuse risalissero ad anni prima. La condanna è stata annullata dalla corte suprema della Pennsylvania nel 2021.
Nel Regno Unito, invece, l’attenzione si è concentrata soprattutto sui politici: Michael Fallon si è dimesso da ministro della difesa dopo aver ammesso che il suo comportamento con giornaliste e colleghe era stato “al di sotto” degli standard richiesti, mentre Anthony Lester, morto nel 2020, ha lasciato la camera dei lord dopo accuse di molestie sessuali, che lui ha sempre respinto.
Nel 2019 ho fatto la mia prima inchiesta legata al #MeToo su Ray Kelvin, che si è dimesso da amministratore delegato dell’azienda di abbigliamento Ted Baker dopo le accuse di molestie ai danni di giovani dipendenti (fatti che lui ha negato).
Le notizie su personaggi molto noti sono emerse più lentamente. Il problema principale è che le leggi britanniche sulla diffamazione rendono difficilissimo indagare sulle accuse che li coinvolgono. Anche se alla fine i giudici danno ragione ai giornalisti, le loro testate devono comunque affrontare spese legali altissime.
L’anno scorso l’attore di Doctor Who Noel Clarke ha perso una causa per diffamazione contro il Guardian per gli articoli che denunciavano il comportamento dell’attore con le donne. Da allora è stato accusato di violenza sessuale, voyeurismo ed esibizionismo, fatti per cui si è dichiarato non colpevole.
L’ex deputato Charlie Elphicke ha fatto causa al giornale per cui lavoro, il Sunday Times, prima, durante e dopo il periodo che ha passato in carcere per reati a sfondo sessuale dopo l’eccellente lavoro del mio collega Gabriel Pogrund. Il costo per il giornale – anche se alla fine Elphicke ha rinunciato alla causa – è stato di più di 500mila sterline (circa 570mila euro).
Anche Crispin Odey ha provato a citare in giudizio il Financial Times, chiedendo 79 milioni di sterline per la minuziosa inchiesta del giornale sulle accuse di cattiva condotta sessuale che lo riguardavano, salvo poi riconoscere che il giornale avrebbe vinto.
E poi, naturalmente, c’è Walliams, star di Little Britain e autore di libri per bambini di grande successo. Le sue azioni legali contro il Guardian e la Itv news si sono rivelate inutili, ma nel frattempo le parti coinvolte hanno dovuto sostenere spese legali di decine di migliaia di sterline.
Il timore di non essere credute
Brand non ha mai provato a fare causa al Times o al Sunday Times per il lavoro su di lui. Le donne si sono rivolte alla polizia subito dopo la pubblicazione dell’inchiesta, quindi forse aveva problemi più urgenti a cui pensare. Ma sappiamo che c’era il timore diffuso che ricorresse ai tribunali: moltissime potenziali fonti hanno detto di non voler parlare perché temevano conseguenze legali. Alcune hanno parlato lo stesso, e quelle più coraggiose hanno parlato con noi e, in seguito, hanno sporto denuncia alla polizia.
Le donne ci ripetevano di aver paura di non essere credute. Quelle che hanno raccontato ai loro capi cosa era successo sono state ignorate. Una delle donne coinvolte nel processo, che quando Brand l’ha aggredita sessualmente sul posto di lavoro nel 2009 lavorava per Channel 4, si è lamentata con il suo responsabile il giorno dopo, ma la cosa non è andata avanti.
Nel 2024 mi ha raccontato cos’è successo: “Il mio capo ne ha parlato con l’amministratore delegato, ma invece di dare seguito alla cosa l’amministratore delegato mi ha detto: ‘Be’, almeno hai finito il lavoro che dovevi fare’”. Otto anni dopo quel caso di molestie, Channel 4 ha assunto Jack Bayles – accusato di aver riso mentre Brand molestava quella donna – come responsabile dei programmi comici.
Il processo ha anche mostrato perché le donne sono restie ad affrontare un processo. L’avvocato Winter ha controinterrogato le donne in modo aggressivo. Riel Karmy-Jones, che ha guidato la pubblica accusa, è stata molto più delicata, ma anche più puntigliosa, quando ha interrogato Brand e sua moglie Laura. È stata lei a costringere Laura ad ammettere di aver avuto rapporti sessuali orali con Brand poco dopo essersi conosciuti: un’umiliazione piuttosto brutale.
Spero che le donne che non hanno preso parte al processo non siano dimenticate. La mia collega Charlotte Wace ha lavorato con una di loro, che negli Stati Uniti le ha fornito dei messaggi scambiati con Brand, i referti di un centro per chi subisce violenza sessuale e alcuni appunti sulle terapie seguite.
Un’altra donna, con cui ho parlato per la prima volta nel 2021, aveva 16 anni quando ha avuto una relazione con Brand (che ne aveva trenta), e ora chiede che la legge sul consenso introduca il “consenso graduale”, secondo cui chi ha 16 o 17 anni non può avere rapporti sessuali con chi ne ha più di 24, per fare un esempio. Questa norma è già in vigore in Florida, dove Brand si è trasferito dopo l’inchiesta del Sunday Times.
Le accuse contro Walliams comprendono i racconti di due donne che dicono di aver incontrato l’attore per la prima volta quando avevano 15 anni. Entrambe sostengono di essere state adescate. Walliams avrebbe aggredito sessualmente una ragazza di 15 anni per poi proporle di rivedersi quando ne avesse compiuti 16.
È accusato anche di aver sfruttato la sua posizione di potere per importunare ragazze giovani durante il programma televisivo Britain’s got talent. Alla HarperCollins, la casa editrice che pubblicava i suoi libri, avrebbe avuto una relazione sessuale con una dipendente. Da allora l’azienda ha chiuso ogni rapporto con lui.
Mentre Walliams si batteva per vietare definitivamente la pubblicazione dell’articolo su di lui, all’alta corte di giustizia è stato riferito che aveva tentato il suicidio dopo che gli erano state contestate le accuse. I suoi avvocati hanno detto che la sua reazione non era un indizio di colpevolezza ma il timore, che nasceva da un trauma infantile, di essere svergognato pubblicamente.
In una lettera al Guardian e alla Itv news Walliams ha scritto: “Ripensandoci, capisco che a volte mi sono comportato in modo sconsiderato con alcune persone con cui ho avuto rapporti sessuali occasionali. Non sempre ho tenuto conto dei sentimenti degli altri. È qualcosa di cui mi pento. E anche se uno squilibrio di potere è inevitabile quando qualcuno è famoso, abusare di quel potere è tutta un’altra cosa ed è qualcosa che non ho mai fatto”.
“Non sono un predatore sessuale”, ha aggiunto. “Non ho infranto la legge, ma sono devastato dal fatto che alcune delle donne che ho conosciuto dieci o vent’anni fa oggi esprimano dolore o rabbia nei miei confronti”.
Mentre l’attenzione dei mezzi d’informazione si sposta altrove, spero che la condanna di Brand possa essere il vero momento di svolta del #MeToo nel Regno Unito. Che ci spinga a riflettere su come i giornali e le tv abbiano assecondato e insabbiato comportamenti atroci di star maschili. Che si riconosca che, anche se gli avvocati della difesa hanno il diritto di condurre controinterrogatori minuziosi nei processi per stupro, alle donne che denunciano va garantito lo stesso rispetto riservato agli imputati.
Spero che arriveremo a chiederci se debba davvero essere legale per un adulto di trent’anni avere una relazione con una ragazzina di 16. Non perdiamo questa occasione di cambiamento. ◆
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it