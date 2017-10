“Se Harvey Weinstein vi invita a una festa privata al Four seasons non andateci”, dichiarava Courtney Love nel 2005 in un’intervista.

Le voci sulle molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein girano a Hollywood da decenni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di accusare apertamente il potente produttore statunitense. Però film, serie televisive e spettacoli sono pieni di riferimenti alla sua reputazione. Il New York Times li ha raccolti in un video.